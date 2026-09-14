Temperaturas en el Quindío superaron los 38 grados según CRQ; lluvias han disminuido un 76 %

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Armenia

En un 76% se han reducido las lluvias en el Quindío, donde han registrado temperaturas de hasta 38 grados centígrados debido al fenómeno de El Niño. La autoridad ambiental hace llamado al uso racional del agua y a no hacer quemas.

Durante los últimos meses, el departamento ha registrado una disminución significativa de las precipitaciones y un incremento de las temperaturas, condiciones que están siendo monitoreadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ).

En agosto, el promedio de precipitaciones pasó de aproximadamente 130 milímetros en 2025 a 30 milímetros en 2026, lo que representa una disminución cercana al 76 %. En la estación Armenia, la reducción fue aún mayor, cercana al 93 %.

En cuanto a las temperaturas, en una estación ubicada en jurisdicción de Quimbaya se registraron 37,7 °C durante agosto. Además, el pasado 8 de septiembre se reportaron 38,8 °C a las 3:00 a. m., un registro inusual.

De acuerdo con los registros disponibles, algunas estaciones del departamento han presentado incrementos de temperatura entre 0,5 °C y 2 °C, acompañados de una menor frecuencia e intensidad de las precipitaciones.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, Juan Esteban Cortés, señaló: “Esto también nos demuestra que se está consolidando el fenómeno de El Niño. Altas temperaturas, menores precipitaciones nos demuestran que este fenómeno de variabilidad climática sí se nos está dando en el Quindío. De acuerdo a las proyecciones del IDEAM, que en los próximos días estará generando la declaratoria de este fenómeno, nosotros como quindianos debemos continuar alerta, prestando la debida atención a esto”.

Y agregó: “Recordemos dos temas muy importantes: cuidado del agua, la gestión del recurso hídrico. Seamos responsables en nuestro comportamiento en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo”.

“También debemos ser muy responsables de no permitir que cualquier persona esté generando algún tipo de quema, esto es lo que está conllevando que se nos generen esta gran cantidad de incendios de cobertura vegetal o incendios forestales que nos pueden estar afectando ecosistémicamente de una manera muy importante en el departamento del Quindío”.