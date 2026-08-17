La caleta con explosivos y drones en Briceño, iba a ser entregada por Primo Gay al Caln del Golfo

Briceño- Antioquia

El pasado domingo 16 de agosto, la Fuerza de Despliegue Rápido n.7 del Ejército, con apoyo del CTI de la Fiscalía, realizó un operativo en la zona rural del municipio de Briceño, Norte de Antioquia, donde hallaron una caleta con explosivos, drones y brazaletes del frente 36

En el reporte de la Séptima División, la confrontación se reportó entre las veredas Palmichal y El Hoyo, donde ubicaron una caleta ilegal que, además, funcionaba como fábrica para la elaboración de explosivos. En este lugar también se ubicó una fábrica para la elaboración de explosivos. Allí se ubicaron con 25 artefactos explosivos improvisados, siete minas antipersonal artesanales, un fusil y cerca de mil cartuchos para este tipo de armas. Además de 30 granadas de fragmentación y tres drones acondicionados para el lanzamiento de estos artefactos, uno era de reconocimiento. Por último, había 100 kg de explosivos.

Caleta con explosivos hallados en Briceño- foto Ejército Ampliar Caleta con explosivos hallados en Briceño- foto Ejército Cerrar

También se reportó el sometimiento de una mujer conocida con el alias de “La Mona”, quien sería una operadora de drones y explosivista. Según la información obtenida por Caracol Radio, esta mujer hizo parte del acabado frente 5 de las disidencias, pero que se había quedado en el territorio y decidió entregarse a las autoridades.

Alias La Mona de las disidencias sometida a la justicia Ampliar Alias La Mona de las disidencias sometida a la justicia Cerrar

Versión de la confrontación

Caracol Radio conoció que el combate reportado por las autoridades fue contra un reducto del frente 5 y el Clan del Golfo en la nueva alianza entre las dos estructuras ilegales. La caleta hallada estaba oculta hacía varios meses. Incluso en este sitio encontraron brazaletes del frente 36, el cual desde hace varios meses no tiene presencia en Briceño, pero cuyo conocimiento del lugar sí lo tenía el exjefe de ese grupo, alias “Primo Gay”, y lo custodiaba, siendo el cabecilla del frente 5.

Este medio de comunicación conoció que justo esa caleta la iba a entregar Primo al Clan del Golfo en medio de la fusión pactada hace 10 días entre los dos grupos antes enemigos, pero las tropas y la fiscalía se le adelantaron.