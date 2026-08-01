Un muerto y daños en viviendas dejan combates entre Clan del Golfo y disidencias en Briceño

Una nueva confrontación entre el Clan del Golfo y el Frente 5 de las disidencias de las Farc se registra en zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, donde los combates ya dejan al menos una persona muerta, daños en viviendas y el desplazamiento de habitantes de la vereda La Cucaracho.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el balance preliminar que es objeto de verificación indica que serían tres los fallecidos: un integrante del Clan del Golfo y dos presuntos integrantes del Frente 5 de las disidencias de las Farc.

Ataque habría estado dirigido contra alias ‘Primo Gay’

La confrontación se habría originado tras una ofensiva del Clan del Golfo contra la estructura ilegal comandada por alias ‘Primo Gay’, cabecilla del Frente 5 de las disidencias de las Farc, quien delinque en esta zona del Norte de Antioquia.

Durante los combates fueron utilizados artefactos explosivos que ocasionaron daños en varias viviendas. Según la información conocida por este medio, los inmuebles afectados estaban desocupados al momento de las explosiones, por lo que no se reportan civiles lesionados.

Reportan desplazamiento y uso de drones con explosivos

Caracol Radio conoció que varias familias de la vereda Cucaracho abandonaron sus viviendas por la intensidad de los enfrentamientos y el temor generado por las explosiones.

Además, este medio conoció que el Clan del Golfo habría movilizado más de 100 artefactos explosivos hacia esta zona de conflicto, los cuales serían adaptados para ser utilizados mediante drones en ataques dirigidos contra alias ‘Primo Gay’, en medio de la disputa territorial que sostienen ambos grupos armados ilegales.

Las autoridades mantienen operaciones en el sector para recuperar el control de la zona, verificar el balance definitivo de víctimas y atender la situación de las familias afectadas por los enfrentamientos.