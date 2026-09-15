Char pide a De la Espriella entregar a Barranquilla la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz

El alcalde Alejandro Char y el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: cortesía Alcaldía de Barranquilla.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la administración distrital le solicitó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que entregue a la ciudad la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, una petición que, según la Alcaldía, ya había sido planteada en anteriores administraciones nacionales.

El mandatario se pronunció en su cuenta de X luego de que Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, revelara en 6AM de Caracol Radio que el Distrito elevó una nueva solicitud al Gobierno Nacional para asumir el manejo de la operación del componente lado tierra del aeropuerto.

“Llevamos cartas al gobierno anterior, al MinTransporte, AeroCivil. La respuesta siempre fue negativa. Ahora, siendo sede alterna, con el presidente Abelardo De la Espriella, ministros costeños, vamos a lograr tenerlo. Porque Barranquilla ha demostrado que nada le queda grande y vamos por ese aeropuerto que la gente se merece”, afirmó Aljure.

Ante esto, el alcalde Alejandro Char señaló que Barranquilla está preparada para asumir nuevos retos y destacó la gestión que, según dijo, ha desarrollado la ciudad en los últimos años.

“Barranquilla se preparó para llegar a otro nivel y hoy demuestra que es posible una gestión pública exitosa. Estamos listos para asumir retos aún más grandes”, afirmó el mandatario.

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El mandatario distrital sostuvo que la administración distrital ya formalizó la solicitud ante el Gobierno Nacional para que la ciudad pueda asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Por eso le hemos hecho una solicitud al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella: que le entregue a la ciudad la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz”, precisó.

Finalmente, el alcalde defendió la capacidad de Barranquilla para asumir la responsabilidad sobre la terminal aérea y aseguró: “Barranquilla sabe gestionar, sabe invertir y, sobre todo, sabe hacer que las cosas pasen”.