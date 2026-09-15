Residencia de Shakira en Madrid: Así fue la llegada del Carnaval de Barranquilla a Macondo Park
La gerente de Ciudad de Barranquilla explicó cómo fue la participación de la Alcaldía en la logística de la histórica serie de conciertos.
Residencia de Shakira en Madrid: Así fue la llegada del Carnaval de Barranquilla a Macondo Park
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El Carnaval de Barranquilla será parte fundamental de la experiencia inmersiva que prepara Shakira para su residencia europea en el recinto temporal denominado Macondo Park, gestado en el escenario de Iberdrola en Madrid.
La gerente de Ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure, explicó en 6AM W cómo fue la articulación entre la Alcaldía y el proyecto artístico, el cual tuvo un abrebocas en el aeropuerto de Madrid con la llegada de la artista.
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