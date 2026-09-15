Meisel responde a De la Espriella: “No tiene de qué preocuparse por cabildeos de Los Torres”

El senador Carlos Meisel respondió al presidente Abelardo de la Espriella tras las advertencias del mandatario sobre posibles presiones o cabildeos de Los Torres en el proceso que busca resolver el diferendo territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Meisel, quien preside una de las dos comisiones del Congreso que tienen a su cargo el trámite de esta discusión, aseguró que el proceso avanza con mayor rapidez después de permanecer estancado durante décadas.

El congresista destacó que en los últimos 40 días se ha logrado avanzar más que en los últimos 30 años y afirmó que mantendrán ese ritmo para lograr una definición sobre la controversia territorial.

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Frente a las preocupaciones expresadas por De la Espriella sobre posibles cabildeos, Meisel fue enfático en señalar que no hay motivos para preocuparse por ese tipo de prácticas dentro del proceso que adelanta el Congreso.

El senador aseguró que todas las actuaciones serán públicas y podrán ser conocidas por la ciudadanía.

“Vamos a hacer el proceso totalmente visible a la luz pública”, afirmó Meisel, al responder directamente al presidente de la República.

La controversia involucra sectores como Villa Campestre y el Corredor Universitario, cuya delimitación ha generado durante años diferencias entre Barranquilla y Puerto Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que, tras decisiones judiciales del Contencioso Administrativo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó la delimitación correspondiente con base en criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos. Ahora, según explicó, la decisión está en manos del Congreso de la República.