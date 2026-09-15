“Catarsis”: la exposición que busca transformar la vida de gatos vulnerables en Barranquilla

La Fundación Pet Lovers llevará a cabo “Catarsis”, una exposición de arte que busca brindar una nueva oportunidad a gatos que, por su edad, condición de salud o discapacidad, tienen menores posibilidades de ser adoptados.

La actividad se realiza del 15 al 17 de septiembre en la Galería de Arte de Plaza La Paz, en Barranquilla, con entrada gratuita y aforo controlado.

Arte, adopción y bienestar animal

Durante la exposición, los asistentes podrán conocer a los felinos que estarán disponibles para adopción en un espacio sin jaulas, mientras disfrutan las obras de artistas barranquilleros que se vincularon a esta causa.

José Otero, gerente de expansión de la revista y Fundación Pet Lovers, explicó que el ingreso será organizado por franjas horarias para garantizar el bienestar de los animales.

“Comienza del 15 al 17 de septiembre. Vamos a tener franjas horarias cada 30 minutos desde la 1:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. El aforo es controlado; si bien la entrada es libre, invitamos a las personas a ingresar donando alimento para gatos. Este control hace parte de un protocolo de bienestar animal. El evento es en la Galería de Arte de Plaza La Paz y también tendremos una jornada de bienestar animal, donde los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a esterilizaciones, vacunación y desparasitación”, explicó Otero.

Invitan a adoptar y apoyar la causa

Desde la Fundación Pet Lovers hicieron un llamado a los barranquilleros para participar en esta iniciativa y abrir las puertas de sus hogares a gatos que esperan una segunda oportunidad.