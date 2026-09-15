“Catarsis”: la exposición que busca transformar la vida de gatos vulnerables en Barranquilla
La actividad se realizará del 15 al 17 de septiembre en la Galería de Arte de Plaza La Paz.
La Fundación Pet Lovers llevará a cabo “Catarsis”, una exposición de arte que busca brindar una nueva oportunidad a gatos que, por su edad, condición de salud o discapacidad, tienen menores posibilidades de ser adoptados.
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La actividad se realiza del 15 al 17 de septiembre en la Galería de Arte de Plaza La Paz, en Barranquilla, con entrada gratuita y aforo controlado.
Arte, adopción y bienestar animal
Durante la exposición, los asistentes podrán conocer a los felinos que estarán disponibles para adopción en un espacio sin jaulas, mientras disfrutan las obras de artistas barranquilleros que se vincularon a esta causa.
José Otero, gerente de expansión de la revista y Fundación Pet Lovers, explicó que el ingreso será organizado por franjas horarias para garantizar el bienestar de los animales.
“Comienza del 15 al 17 de septiembre. Vamos a tener franjas horarias cada 30 minutos desde la 1:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. El aforo es controlado; si bien la entrada es libre, invitamos a las personas a ingresar donando alimento para gatos. Este control hace parte de un protocolo de bienestar animal. El evento es en la Galería de Arte de Plaza La Paz y también tendremos una jornada de bienestar animal, donde los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a esterilizaciones, vacunación y desparasitación”, explicó Otero.
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Invitan a adoptar y apoyar la causa
Desde la Fundación Pet Lovers hicieron un llamado a los barranquilleros para participar en esta iniciativa y abrir las puertas de sus hogares a gatos que esperan una segunda oportunidad.