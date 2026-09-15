Mar de leva afecta a caseteros y aumenta el riesgo en playas de Puerto Colombia

Las playas de Puerto Colombia enfrentan afectaciones por el fenómeno de mar de leva, que durante esta época del año intensifica el oleaje y genera riesgos para comerciantes, turistas y bañistas.

Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, explicó que el ciclo de mareas aumenta la fuerza del oleaje, situación que se evidencia principalmente en las playas del Country y Las Playas Modelo, donde algunos caseteros han resultado afectados por el avance del mar.

“Durante esta época del año, el ciclo de mareas que se presenta en Puerto Colombia intensifica el oleaje, generando riesgos para turistas y posibles situaciones de emergencia. Por eso, desde la Oficina de Gestión del Riesgo, en articulación con la Secretaría de Turismo y los salvavidas, desplegamos un plan de contingencia con acciones de prevención, instalación de banderas y mayor comunicación con los visitantes para evitar el ingreso a puntos críticos. Además, junto con la Policía y otras autoridades, realizamos un monitoreo permanente de las condiciones de las playas”, sostuvo.

Cuestionamientos a obras cercanas al mar

El funcionario cuestionó que, al parecer, durante la ejecución de algunas obras adelantadas por la Gobernación no se habrían tenido en cuenta las condiciones del ciclo de mareas que se presentan entre los meses de agosto y septiembre.

“Actualmente tenemos afectaciones en sectores como las playas del Country y Las Playas Modelo, donde se construyó una estructura muy cercana al mar sin tener en cuenta las condiciones del ciclo de mareas que se presentan durante esta temporada”, explicó Vargas.

Recomiendan precaución a turistas

Desde Gestión del Riesgo recomendaron a turistas y comerciantes respetar las zonas de seguridad y atender las instrucciones de los salvavidas, especialmente en sectores cercanos a los espolones, donde se pueden generar corrientes de retorno.

El horario autorizado para el uso de las playas es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.