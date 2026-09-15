Del bicampeonato al sótano: el dramático presente de Junior

Han pasado 99 días desde aquella noche del 8 de junio en la que Barranquilla volvió a vestirse de fiesta. Aunque la celebración se vivió en la capital del Atlántico, el título se consiguió lejos de casa: Junior se impuso en el global ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y levantó la estrella número 12 de su historia.

Esa noche, Junior obtuvo el segundo campeonato consecutivo de su historia y, casi de inmediato, comenzó a aparecer una palabra entre los hinchas: tricampeonato. Parecía el siguiente objetivo de un equipo que estaba en lo más alto, pero 99 días después, la realidad es completamente distinta: el ‘Tiburón’ es último de la Liga.

No ha ganado un solo partido

Junior ha disputado siete partidos en la Liga BetPlay II y todavía no conoce la victoria. Cuatro derrotas y tres empates le dejan apenas tres puntos de 21 posibles, con 13 goles recibidos y ocho anotados. Los números reflejan un equipo con problemas en defensa, poca contundencia y dificultades para cerrar los partidos. El problema no es solamente caer, sino la forma en que el campeón ha ido perdiendo la identidad que le permitió ser el equipo más fuerte de los últimos años.

La crisis también alcanzó la Copa Colombia. Junior quedó eliminado ante Barranquilla FC, un equipo en el que militan varios futbolistas formados en las divisiones menores del propio club. La derrota significó otro duro golpe para la hinchada y se convirtió en una muestra más del complicado momento que atraviesa el conjunto rojiblanco. Poco después llegó la salida de Alfredo Arias, el técnico que había conducido al equipo al bicampeonato dejó el cargo tras el empate 1-1 ante Independiente Santa Fe.

El regreso de Viera

Para intentar cambiar el rumbo, Junior recurrió a una de sus figuras históricas. Mario Sebastián Viera regresó al club, esta vez desde el banquillo, con la misión de levantar a un equipo golpeado.

“Hay que recuperar lo que se ha perdido. Hay que ganar ya y jugar bien. Yo sé cómo le gusta jugar a la gente, cómo le gusta que juegue Junior, y todos tenemos que poner un poquito más: ese compromiso y sentido de pertenencia por este club que nos ha dado mucho”, fueron las primeras palabras de Viera tras su regreso a Junior.

Sin embargo, sus primeros dos partidos no trajeron el cambio esperado: empató 3-3 frente a Jaguares y posteriormente perdió 1-0 contra Alianza en Valledupar. Dos encuentros, un empate y una derrota, mientras la presión sobre el equipo continúa creciendo.

Una de las grandes preguntas es qué cambió en tan poco tiempo. La plantilla no sufrió una renovación profunda y buena parte de los jugadores que levantaron la estrella 12 continúa en Barranquilla. Sí hubo salidas importantes, como las de Carlos Bacca, Jhonier Guerrero y Lucas Monzón, pero la base del campeón se mantuvo. Por eso, la explicación parece estar también en otros factores: el funcionamiento colectivo, la confianza, el rendimiento individual y la capacidad de reacción cuando los partidos se complican.

¿Qué viene para Junior?

El calendario todavía le ofrece a Junior la posibilidad de reaccionar, pero el margen de error comienza a reducirse. El equipo tendrá duelos exigentes, entre ellos la visita a Atlético Nacional en Medellín, además de enfrentamientos ante Independiente Medellín, Deportivo Cali y Deportivo Pasto, entre otros compromisos. Lo que antes eran partidos de temporada ahora adquiere otro significado para un equipo que necesita comenzar a sumar si quiere salir del fondo de la tabla.

La fotografía del Junior actual contrasta con la de hace 99 días. El 8 de junio, el equipo celebraba en Medellín la estrella 12 y en Barranquilla se festejaba el bicampeonato con la ilusión de conseguir un tercer título consecutivo. Hoy, los hinchas hacen cuentas para encontrar la salida del último lugar. El tricampeonato todavía no es matemáticamente imposible, pero antes de pensar en una tercera estrella, el ‘Tiburón’ necesita recuperar algo mucho más básico: volver a ganar. Después de tocar el cielo en junio, Junior ahora lucha por detener la caída.