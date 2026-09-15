“Los astros están alineados”: Gerente de Ciudad sobre futuro de inversión turística en Barranquilla

La gerente de Ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure Reales, habló en 6AM W con Julio Sánchez Cristo sobre las expectativas en materia de proyectos para el desarrollo turístico que tiene la capital del Atlántico.

Aunque lamentó la falta de articulación con el gobierno Petro, que derivó en que no se lograra tener una carrera de Fórmula 1 en la ciudad, la gerente destacó el impulso turístico de Barranquilla a través de eventos como la residencia de conciertos de Shakira en Madrid.

Aljure destacó la posibilidad de destrabar muchas de estas iniciativas de desarrollo e inversión de la mano de un ejecutivo más cercano a Barranquilla.

“Todos los astros están alineados. Tenemos empresas de economía mixta muy viables y generan utilidades que son reinvertidas en la ciudad. Cogimos la empresa más quebrada, que era la Alcaldía, y hoy es un modelo de gestión pública basada en resultados que hasta el mismo presidente de la República ha considerado para aplicar en las diferentes regiones”, destacó.

¿Qué se espera para el aeropuerto de Barranquilla?

Ana María Aljure afirmó que la Alcaldía ha estado detrás de una nueva solicitud elevada al Gobierno para que el manejo de la operación del componente lado tierra sea entregado a la ciudad.

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“Llevamos cartas al gobierno anterior, al MinTransporte, AeroCivil. La respuesta siempre fue negativa. Ahora, siendo sede alterna, con el presidente Abelardo De la Espriella, ministros costeños, vamos a lograr tenerlo. Porque Barranquilla ha demostrado que nada le queda grande y vamos por ese aeropuerto que la gente se merece”, afirmó la gerente.

La funcionaria destacó el aumento de vuelos nacionales e internacionales, entre un 16 y 10 %, respectivamente, lo que ha llevado a logros como la ruta aérea directa que tendrá la ciudad hacia Madrid con Air Europa.

“Estamos utilizando estas plataformas, como esta oportunidad que nos está dando Shakira, para que la gente conozca Barranquilla, el vuelo directo de Air Europa, que sería el primero en la historia. Hemos estado hablando con la aerolínea y nos dicen que las ventas para el 18 de diciembre están disparadas”, afirmó.

¿Qué otros eventos y actividades darán impulso a Barranquilla?

De acuerdo con Ana María Aljure, Barranquilla se ha convertido en un “destino turístico multipropósito”, al que acuden visitantes en búsqueda de diferentes experiencias, que van desde ecología, medicina, cultura y gastronomía.

“Vamos a tener a David Vélez en el Congreso de Fintech, la final de la Copa Sudamericana con la ampliación del estadio Metropolitano. Hoy tenemos 200.000 empleos en la cadena turística. Barranquilla en Semana Santa normalmente siempre estaba sola y fueron más de 300.000 personas las que nos visitaron”, detalló.

En cuanto al Carnaval, la gerente de Ciudad destacó la participación de cerca de 800.000 personas en la edición del año anterior, con 195.000 empleos generados tanto directos como indirectos.

Noticia en desarrollo.

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