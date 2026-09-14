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14 sep 2026 Actualizado 03:47

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Política

Abelardo de la Espriella anunció que Barranquilla tendrá un consulado de Estados Unidos

El presidente anunció la apertura de la sede consular tras la reunión que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Abelardo de la Espriella / Barranquilla (Getty Images)

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, como parte de los acuerdos alcanzados con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Durante su alocución, el mandatario afirmó: “Vamos a abrir un consulado de Estados Unidos en Barranquilla”.

De acuerdo con De la Espriella, esta decisión hace parte de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, que buscan fortalecer la relación bilateral y avanzar en asuntos de inversión, seguridad, infraestructura y cooperación.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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