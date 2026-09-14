Abelardo de la Espriella anunció que Barranquilla tendrá un consulado de Estados Unidos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la apertura de un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, como parte de los acuerdos alcanzados con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.

Durante su alocución, el mandatario afirmó: “Vamos a abrir un consulado de Estados Unidos en Barranquilla”.

De acuerdo con De la Espriella, esta decisión hace parte de los llamados “Acuerdos de Barranquilla”, que buscan fortalecer la relación bilateral y avanzar en asuntos de inversión, seguridad, infraestructura y cooperación.

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