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15 sep 2026 Actualizado 01:02

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Barranquilla

Uno de los aviones de carga más grande del mundo estuvo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Se trata de un Antonov An-124.100 Ruslan que aterrizó el pasado domingo, 13 de septiembre.

Barranquilla
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El pasado domingo, 13 de septiembre, aterrizó al aeropuerto Ernesto Cortissoz el avión Antonov An-124-100 Ruslan, uno de los aviones de carga más grandes del mundo.

Según se conoció, había llegado a la ciudad para abastecerse de combustible. Asimismo, a través de redes sociales, usuarios publicaron video del aterrizaje del avión en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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La longitud del inmenso avión es de 69 metros y cuenta con más de 73 metros en el ancho de las alas.

Cabe recordar que en octubre del 20225 también aterrizó otro avión parecido en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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