Uno de los aviones de carga más grande del mundo estuvo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz
Se trata de un Antonov An-124.100 Ruslan que aterrizó el pasado domingo, 13 de septiembre.
El pasado domingo, 13 de septiembre, aterrizó al aeropuerto Ernesto Cortissoz el avión Antonov An-124-100 Ruslan, uno de los aviones de carga más grandes del mundo.
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Según se conoció, había llegado a la ciudad para abastecerse de combustible. Asimismo, a través de redes sociales, usuarios publicaron video del aterrizaje del avión en la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz.
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La longitud del inmenso avión es de 69 metros y cuenta con más de 73 metros en el ancho de las alas.
Cabe recordar que en octubre del 20225 también aterrizó otro avión parecido en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.