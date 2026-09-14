Elder Dayán llega a Chía: vallenato, parranda y rumba en una noche para cantar a grito herido

Colombia

Una canción, una ronda de tragos, los amigos alrededor de la mesa y, casi de manera inevitable, todos cantando a grito herido. Esa es la esencia de “A la Calle con Elder Dayán”, la noche de vallenato que llegará este sábado 17 de octubre a la Calle de Andrés Carne de Res, en Chía.

El encargado de ponerle música a la celebración será Elder Dayán Díaz, uno de los artistas más destacados de la nueva generación del vallenato, quien llegará con un repertorio que reúne algunas de las canciones que se han convertido en protagonistas de las grandes fiestas y parrandas del país.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar en vivo temas como:

“Amantes”

“Modo Avión”

“Reina Guajira”

“La Disputa”

“El Picantico”

“La Persona de Mi Vida”

Más que un concierto, una parranda vallenata

La propuesta de la noche busca ir más allá de un concierto tradicional. La idea es recrear ese ambiente de parranda en el que una canción lleva a otra, los coros aparecen desde las primeras notas y los asistentes terminan cantando de memoria sus temas favoritos.

La llegada de Elder Dayán a Chía también hace parte de una apuesta por conectar con uno de los públicos musicales más apasionados de Colombia: quienes encuentran en el vallenato una forma de celebrar, compartir y recordar.

En esta ocasión, la música se encontrará con la gastronomía y el ambiente festivo de Andrés Carne de Res, en una jornada pensada para quienes disfrutan de las noches de amigos, tragos y canciones vallenatas.

El vallenato como protagonista

El género ocupa un lugar especial en la cultura colombiana y, para muchos de sus seguidores, no se limita a escuchar canciones. Se trata de cantarlas, dedicarlas, brindar con ellas y convertirlas en parte de una noche entre amigos.

Con ese espíritu se plantea “A la Calle con Elder Dayán”, una cita que tendrá al artista como protagonista y que promete extender la celebración hasta la madrugada.

La cita será este sábado 17 de octubre en la Calle de Andrés Carne de Res, en Chía, para una noche de vallenato, rumba y celebración.