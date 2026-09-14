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14 sep 2026 Actualizado 21:49

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Pico y placa en Bogotá 2026: placas con restricción el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre

¡Ojo! Evite multas y conozca aquí cómo funcionará la medida de restricción durante la semana del 14 al 18 de septiembre:

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El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción que intenta mejorar el flujo vehicular, especialmente cuando se trata de las horas más congestionadas, como en las mañanas y en las tardes.

A través de este sistema se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.

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Pico y placa Bogotá: semana del 14 al 18 de septiembre

  • Lunes 14 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa taxis, semana del 14 al 18 de septiembre

  • Lunes 14 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas en 5-6
  • Martes 15 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 7 y 8
  • Miércoles 16 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 9 y 0
  • Jueves 17 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 1 y 2
  • Viernes 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 3 y 4
  • Sábado 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 5 y 6

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Que vehículos están exentos del pico y placa

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • sLos vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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