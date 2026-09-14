Pico y placa en Bogotá 2026: placas con restricción el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre

El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción que intenta mejorar el flujo vehicular, especialmente cuando se trata de las horas más congestionadas, como en las mañanas y en las tardes.

A través de este sistema se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.

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Pico y placa Bogotá: semana del 14 al 18 de septiembre

Lunes 14 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Martes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Miércoles 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en Jueves 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 , 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 Viernes 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa taxis, semana del 14 al 18 de septiembre

Lunes 14 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas en 5-6

hay restricción para vehículos con placas terminadas en Martes 15 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 7 y 8

hay restricción para vehículos con placas terminadas Miércoles 16 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 9 y 0

hay restricción para vehículos con placas terminadas 9 y 0 Jueves 17 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 1 y 2

hay restricción para vehículos con placas terminadas Viernes 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 3 y 4

hay restricción para vehículos con placas terminadas Sábado 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 5 y 6

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Que vehículos están exentos del pico y placa