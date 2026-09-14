Pico y placa en Bogotá 2026: placas con restricción el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre
¡Ojo! Evite multas y conozca aquí cómo funcionará la medida de restricción durante la semana del 14 al 18 de septiembre:
El pico y placa en Bogotá es una medida de restricción que intenta mejorar el flujo vehicular, especialmente cuando se trata de las horas más congestionadas, como en las mañanas y en las tardes.
A través de este sistema se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.
Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.
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Pico y placa Bogotá: semana del 14 al 18 de septiembre
- Lunes 14 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa taxis, semana del 14 al 18 de septiembre
- Lunes 14 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas en 5-6
- Martes 15 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 7 y 8
- Miércoles 16 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 9 y 0
- Jueves 17 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 1 y 2
- Viernes 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 3 y 4
- Sábado 18 de septiembre: hay restricción para vehículos con placas terminadas 5 y 6
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Que vehículos están exentos del pico y placa
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- sLos vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...