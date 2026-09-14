Cae en el sur del Cesar alias ‘Yogui’, presunto coordinador logístico del Clan del Golfo

Dos presuntos integrantes de la Subestructura Ferney Antonio López Polo, del Clan del Golfo, fueron capturados durante un operativo realizado en la vereda El Cedro, jurisdicción de Gamarra, Cesar.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Gaula Militar Magdalena Medio, en coordinación con la Policía Nacional, durante diligencias de allanamiento y registro.

Entre los detenidos se encuentra alias ‘Yogui’, señalado por las autoridades como presunto coordinador logístico de zona de esta estructura criminal. De acuerdo con información de inteligencia militar, tendría injerencia en los municipios de Aguachica, Gamarra y La Gloria, donde presuntamente estaría encargado de actividades de inteligencia delictiva y de coordinaciones logísticas para la organización.

Según la información recopilada por las autoridades, ‘Yogui’ tendría una trayectoria criminal de más de 20 años. Habría ingresado en 2002 al Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, posteriormente, en 2023, habría entrado al componente criminal del Clan del Golfo, específicamente a la Subestructura Ferney Antonio López Polo, bajo el mando de alias ‘Mendoza’.

Para 2025, según las autoridades, habría asumido funciones como presunto cabecilla logístico de zona y se habría convertido en uno de los hombres de confianza de alias ‘Diomar’ o ‘Firma’, señalado como principal cabecilla de esta subestructura.

Otro capturado y material incautado

En el mismo operativo fue capturado alias ‘Juan’ o ‘Rolo’, quien, según las autoridades, cumpliría funciones relacionadas con inteligencia criminal dentro de la estructura.

Las labores de investigación también permitieron establecer, de acuerdo con el Ejército, que los dos capturados estarían presuntamente relacionados con el transporte y manejo de material de guerra utilizado por la organización para intimidar a habitantes de la región en medio de actividades extorsivas.

Durante los allanamientos fueron incautados una granada IM-26, un revólver calibre .38 con seis cartuchos, dos escopetas artesanales calibre 12 milímetros, además de radios de comunicación y teléfonos celulares.

Los elementos quedaron a disposición de las autoridades para los respectivos análisis y procedimientos judiciales.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, inicialmente, por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos.