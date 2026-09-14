Gobernación del Atlántico ya tiene listo el lote para reubicar el cementerio de Piojó

Piojó está un paso más cerca de contar con un nuevo cementerio. La Gobernación del Atlántico ya tiene disponible el lote donde será construido el camposanto que reemplazará al afectado por la ola invernal de noviembre de 2022, una obra que la comunidad espera desde hace varios años.

El proyecto ya cuenta también con los diseños y la financiación definida, por lo que el siguiente paso será abrir el proceso de contratación para seleccionar al responsable de ejecutar las obras.

“Esta es una noticia que Piojó estaba esperando desde aquella tragedia de noviembre de 2022. Hoy tenemos el lote, los diseños y la financiación, y ahora vamos a iniciar el proceso de contratación para hacer realidad este nuevo lugar de memoria para las familias”, afirmó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

La emergencia de 2022 provocó afectaciones en distintos sectores del municipio y dejó al cementerio entre los espacios que requieren una solución definitiva. La reubicación permitirá construir un nuevo camposanto en condiciones adecuadas para las familias y garantizar un lugar para el recuerdo y homenaje de sus seres queridos.

Para Verano, el proyecto tiene una importancia que va más allá de la construcción de una infraestructura.

“Sabemos lo que significa para los piojoneros contar con un lugar digno para preservar la memoria de sus familias. Por eso hemos trabajado para llegar hasta este punto y seguir avanzando”, agregó.

El proyecto entra en su siguiente etapa

Con el predio definido y los componentes técnicos y financieros establecidos, el proyecto entra ahora en una fase decisiva: la contratación de las obras.

El secretario general de la Gobernación del Atlántico, Pedro Lemus, explicó que contar con estos elementos permite avanzar hacia la ejecución.

“Ya tenemos las condiciones necesarias para iniciar el proceso contractual y darle continuidad a un proyecto que responde a una necesidad sentida de los habitantes de Piojó”, señaló.

La construcción del nuevo cementerio busca dar una solución permanente a una necesidad que surgió tras la emergencia climática de 2022 y ofrecer a los habitantes de Piojó un espacio adecuado para la sepultura y el homenaje a sus familiares.

Ahora, el reto para la administración departamental será completar el proceso contractual y dar inicio a las obras, con el propósito de que el municipio pueda contar finalmente con un nuevo camposanto.