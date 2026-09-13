Ataque armado deja masacre en zona rural de La Gloria, Cesar

Nueva masacre en Cauca: tres personas fueron asesinadas en el municipio de Almaguer. Foto de referencia: Getty Images

Un ataque armado registrado durante este domingo en el corregimiento de Simaña, jurisdicción del municipio de La Gloria, Cesar, dejó un saldo preliminar de cuatro personas asesinadas y varias más heridas.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados llegaron hasta el estadero Cabeza de Hacha, donde varias personas departían, y abrieron fuego de manera indiscriminada. Tras el hecho, habitantes del sector auxiliaron a las víctimas mientras daban aviso a las autoridades.

Autoridades investigan a los responsables

Hasta la zona se desplazan unidades de la Policía Nacional, el Ejército y funcionarios del CTI de la Fiscalía para adelantar las labores de inspección, acordonar el lugar y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de municipios cercanos, mientras la comunidad permanece consternada por este nuevo hecho de violencia que enluta al sur del departamento del Cesar.

Gobernación del Cesar rechazó el ataque

La Gobernación del Cesar confirmó que el hecho dejó cuatro personas asesinadas y rechazó la acción violenta que alteró nuevamente el orden público en esta zona del departamento.

A través de un comunicado, la administración departamental indicó que desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, se adelanta el seguimiento al caso y se analizan las primeras hipótesis de las autoridades.

Según la Gobernación, una de las líneas de investigación apunta a una posible disputa territorial entre grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.