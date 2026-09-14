Abogado de alias ‘Castor’ cuestiona audios sobre supuestas alianzas políticas y niega vínculos

El abogado Darío Rendón, representante de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cuestionó las grabaciones que dieron origen a señalamientos sobre presuntas alianzas con sectores políticos de Soledad y Malambo. Según el jurista, los audios difundidos públicamente no permiten establecer con claridad quiénes participan en las conversaciones, cuándo fueron grabados ni cuál era el contexto de lo que se estaba hablando.

Rendón aseguró que tampoco existe, hasta el momento, un dictamen de cotejo de voces que permita determinar que la persona que aparece en las grabaciones sea su representado. El abogado también cuestionó la calidad del material y afirmó que no es posible establecer con claridad el contenido de las conversaciones ni la identidad de los interlocutores.

“Te darás cuenta de que las grabaciones son ilegibles e inescuchables. No se escucha qué dice. Y aparte, eso no es la voz de mi representado. No sabemos de dónde salió el audio, no existe un dictamen de cotejo de voces que pueda establecer que sea la voz de mi representado”, afirmó.

El abogado agregó que tampoco se entiende con claridad el contenido de las grabaciones ni el contexto en el que se habrían producido.

“No se entiende ni siquiera qué quiere decir el audio, no hay un contexto de lo que se está diciendo, no se sabe quiénes son los interlocutores, quiénes son las personas que participan. Eso es lo que se denomina y se conoce como un pasquín”, sostuvo.

Rendón también cuestionó que no se conozcan detalles sobre las circunstancias en las que fueron realizadas las grabaciones.

“Ahí dicen que es mi representado, ¿y con quién más?, ¿y bajo qué contexto estaban hablando?, ¿cuándo fue esa grabación?, ¿en qué locación fue esa grabación? No existe absolutamente nada de eso”, señaló.

Dice no conocer a la alcaldesa de Soledad

Durante la entrevista, también se le preguntó al abogado por la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, debido a los señalamientos sobre posibles vínculos políticos.

Rendón aseguró que no la conoce y que, incluso, durante la entrevista escuchó por primera vez su nombre.

“No tengo ni idea, no la conozco, no tengo ni idea de su nombre”, respondió.

Por su parte, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, se pronunció a través de su cuenta de X en medio de los señalamientos. En una publicación, la mandataria afirmó: “La gobernabilidad NO se negocia”.

La situación jurídica de alias ‘Castor’

Frente al futuro de Jorge Eliécer Díaz Collazos, su abogado explicó que actualmente cumple una condena impuesta por el Juzgado Quinto Especializado de Barranquilla.

Según Rendón, su representado se encuentra sometido a la justicia y, mientras cumple la pena, adelanta un proceso de resocialización con miras a una eventual reintegración a la vida civil.