Triple homicidio en zona rural de Valledupar

Consternación hay en la zona rural de Valledupar, luego de que se registrara un triple homicidio en hechos ocurridos en los corregimientos de Los Venados y El Perro, en el departamento del Cesar.

El primer ataque ocurrió en Los Venados, donde fue asesinado Antonio Vital, de 35 años. De acuerdo con la información conocida, el hombre fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Minutos después, en el corregimiento de El Perro, fueron asesinados otros dos hombres, identificados como Juan Camilo Villalobos y Pedro Navarro, quienes también fueron atacados con arma de fuego. De manera preliminar, se investiga si los responsables del primer homicidio serían los mismos que participaron en el segundo ataque.

Investigan posible disputa entre grupos delincuenciales

Según la información recopilada hasta el momento, las tres víctimas habrían estado horas antes de los hechos en un establecimiento ubicado en el corregimiento de Los Venados. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon los ataques y determinar si existe una conexión entre los dos hechos.

Una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación está relacionada con una posible disputa entre grupos delincuenciales que operan en esta zona del Cesar, presuntamente por el control territorial y la venta de estupefacientes. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de establecer los móviles y responsables de estos homicidios.