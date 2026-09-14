Despegó el primer vuelo directo de Air Europa entre Barranquilla y Madrid

Barranquilla comenzó a escribir un nuevo capítulo en su conexión con Europa. Más de 130 hacedores del Carnaval de Barranquilla fueron los primeros pasajeros en despegar desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz rumbo a Madrid en un vuelo de Air Europa, llevando a España una muestra de la música, las danzas y el folclor que identifican a la ciudad.

El vuelo, que tiene como destino la capital española, transporta a músicos, danzantes y directores de grupos folclóricos que participarán en los 12 conciertos de Shakira durante su residencia ‘Es Latina’.

Aunque este vuelo representa el primer paso de esta nueva conexión entre Barranquilla y Madrid, la ruta aérea comercial será inaugurada oficialmente por Air Europa en diciembre de 2026, con tres frecuencias semanales.

Será la primera conexión aérea directa y regular entre Barranquilla y Europa continental y permitirá que desde Madrid los viajeros puedan acceder a más de 30 destinos europeos.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó el significado de este momento para la ciudad y la coincidencia entre el viaje de los hacedores y la apertura de una nueva puerta de conectividad internacional.

“Nunca Barranquilla había tenido un vuelo directo en su historia a Europa de ida y de vuelta. Así que hoy es un día histórico porque la posibilidad de que Europa, la puerta grande, Madrid, conozca el producto más hermoso que tiene Barranquilla, que es su gente, que es su cultura y su folclor, van a lucirse ante el mundo”, afirmó.

Para el mandatario, la presencia de los hacedores en Madrid y la nueva ruta aérea representan dos hechos que contribuyen a proyectar a Barranquilla internacionalmente.

El Carnaval, primer embajador de la nueva conexión

Los más de 130 integrantes de la delegación llevarán a Madrid una parte de la esencia del Carnaval de Barranquilla, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La participación de los grupos folclóricos en los conciertos de Shakira permitirá que miles de personas conozcan de cerca algunas de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.

La delegación está integrada por músicos, danzantes y directores de agrupaciones que durante años han mantenido vivas las tradiciones del Carnaval.

Para Germán Álvarez, director de la cumbiamba La Gigantona e integrante de la delegación, llegar a Madrid es un sueño y, al mismo tiempo, un reconocimiento al trabajo de los hacedores.

“Este es un sueño que ni siquiera se nos había pasado por la mente, y que se está dando gracias a la Alcaldía Distrital. Esta es una forma de resaltar el trabajo que hacemos, el esfuerzo y la pasión que nos mueve por mostrar nuestro Carnaval, no solamente en Barranquilla sino en cualquier lugar donde nos toque ir”, expresó.

El viaje también tiene un significado especial porque los hacedores acompañarán a una de las artistas barranquilleras más reconocidas en el mundo.

“Esta vez es lo máximo, sobre todo porque vamos a acompañar a nuestra más grande figura artística, no solamente de nuestra ciudad sino de nuestro país”, agregó Álvarez.

Madrid, una nueva puerta para Barranquilla

Con la operación comercial de Air Europa, Barranquilla quedará conectada directamente con Madrid tres veces por semana. Desde la capital española, los pasajeros podrán enlazar con más de 30 destinos en Europa, ampliando las posibilidades de viaje para residentes, turistas, empresarios e inversionistas.

La nueva conexión abre oportunidades para el turismo y los negocios, pero también para el intercambio cultural y académico entre Barranquilla, España y otros países europeos.

La ciudad busca aprovechar esta conectividad para consolidarse como un destino turístico durante todo el año, más allá de la temporada de Carnaval.

El Gran Malecón, la Ciénaga de Mallorquín, Puerto Mocho, la gastronomía, la música y la agenda de grandes eventos hacen parte de la oferta con la que Barranquilla busca atraer visitantes nacionales e internacionales.

La nueva ruta también puede facilitar la llegada de turistas europeos interesados en conocer el Caribe colombiano y sus principales atractivos.