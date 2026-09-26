Secuestran a ganadero y prestamista en Manaure, Cesar

Un nuevo caso de secuestro mantiene en alerta a las autoridades de Manaure, Cesar, luego de que el ganadero, comerciante y prestamista José Campo Ramírez fuera retenido por hombres armados.

De acuerdo con el alcalde de Manaure, Juan Carlos Araújo, el hecho ocurrió en la noche del viernes, cuando cinco hombres armados con armas largas y encapuchados llegaron en una camioneta blanca hasta un billar ubicado en el centro de la población.

Los delincuentes habrían intimidado a las personas que se encontraban en el lugar, obligándolas a ubicarse contra las paredes y preguntando específicamente por José Campo Ramírez. Una vez identificado, el hombre fue sacado por la fuerza del establecimiento.

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El mandatario señaló que, tras conocer el caso, se realizó un consejo de seguridad y se activaron operaciones de búsqueda con participación de la Policía y el Ejército.

Las autoridades adelantan acciones en la zona limítrofe con La Guajira, debido a que, según la información recopilada hasta el momento, los responsables habrían tomado una vía que conduce hacia el sector de Sierra Montaña.

El alcalde confirmó además que este es el segundo secuestro registrado en Manaure en menos de un mes, luego del caso del ganadero Julio Morón, quien horas después recuperó la libertad, situación que genera preocupación entre las autoridades y la comunidad.