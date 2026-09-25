Autoridades ofrecen hasta $150 millones de recompensa por ataques con drones en el Cesar. Foto: suministrada.

Hasta $150 millones aumentó la recompensa por información que permita identificar y capturar a quienes operan los drones que han sito utilizados contra la Fuerza Pública. En especial, en Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.

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“La información ciudadana es fundamental para anticiparnos, investigar y llevar ante la justicia a quienes utilizan estas nuevas modalidades de violencia”, indicó la Gobernación del Cesar.

El monto de la recompensa se dio a conocer tras una reunión en el Puesto de Mando Unificado permanente que se ha instalado en el departamento.

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Operativos en el sur del Cesar

Las autoridades dieron a conocer que, desde el Puesto de Mando Unificado, se está liderando las operaciones en el marco de la Operación Urano, desplegada en el sur del Cesar en contra de las estructuras criminales y sus economías ilícitas.