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15 sep 2026 Actualizado 02:40

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A cinco aumenta la cifra de muertos tras masacre en Simaña, en el Cesar

Mientras tanto, tres heridos permanecen hospitalizados en un centro asistencial.

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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En las últimas horas se confirmó que a cinco asciende la cifra de muertos tras la masacre perpetrada en un estado en Simaña, en el municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.

Según ha trascendido, las personas asesinadas fueron identificados como Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y Miguel Armenta Jaraba y su hermano, Miguel Armenta Jaraba.

Según trascendió, Diomar Gómez Cáceres, al parecer, sería un presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que estaba siendo buscado por las autoridades.

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Mientras tanto, las autoridades siguen adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de esta masacre que se registró el pasado fin de semana.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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