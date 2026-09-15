A cinco aumenta la cifra de muertos tras masacre en Simaña, en el Cesar
Mientras tanto, tres heridos permanecen hospitalizados en un centro asistencial.
En las últimas horas se confirmó que a cinco asciende la cifra de muertos tras la masacre perpetrada en un estado en Simaña, en el municipio de La Gloria, en el departamento del Cesar.
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Según ha trascendido, las personas asesinadas fueron identificados como Diomar Gómez Cáceres, Edelmis Toro Guevara, Carlos Rodelo y Miguel Armenta Jaraba y su hermano, Miguel Armenta Jaraba.
Según trascendió, Diomar Gómez Cáceres, al parecer, sería un presunto cabecilla del ‘Clan del Golfo’ que estaba siendo buscado por las autoridades.
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Mientras tanto, las autoridades siguen adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de esta masacre que se registró el pasado fin de semana.