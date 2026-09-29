Murió el rey del vallenato Náfer Durán a los 94 años en Valledupar

El mundo del vallenato está de luto. Náfer Durán, Rey Vallenato de 1976, murió este martes en Valledupar a los 94 años, después de presentar varios quebrantos de salud.

La noticia fue confirmada por su hijo, Luis Durán Escorcia, quien informó que el maestro venía enfrentando complicaciones de salud y había sido atendido en varias oportunidades en la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar debido a afecciones cardíacas.

Náfer Durán fue uno de los últimos grandes juglares de la música vallenata. A lo largo de su carrera se destacó no solo como acordeonero, sino también como cantante, compositor y verseador, facetas que le permitieron convertirse en una figura representativa de la tradición musical del Caribe colombiano.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con Diomedes Díaz. Náfer Durán fue el primer acordeonero en grabar junto al reconocido cantante vallenato. La colaboración quedó registrada en el álbum Herencia Vallenata, publicado en 1976.

En ese trabajo participaron canciones como ‘El Chanchullito’, ‘Teresita’, ‘Muebles Viejos’ y ‘Pobre Negro’, temas que hacen parte de la historia discográfica del vallenato.

Su legado también estuvo marcado por su familia. Náfer Durán era hermano de Alejandro ‘Alejo’ Durán, quien hizo historia en 1968 al convertirse en el primer Rey Vallenato. De esta manera, los hermanos Durán quedaron ligados a uno de los capítulos más importantes de la historia del Festival de la Leyenda Vallenata.

La trayectoria de Náfer Durán estuvo ligada a la tradición de los juglares, artistas que llevaron el vallenato de generación en generación a través del acordeón, el canto y las historias de la vida cotidiana.

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Su muerte deja una profunda tristeza entre los seguidores del género y representa la partida de uno de los músicos que ayudó a conservar la esencia tradicional del vallenato colombiano.

El mundo vallenato despide a ‘Naferito’, recordando su aporte a una música que durante décadas ha contado historias de amor, desamor, vida y tradición a través de sus grandes intérpretes.