Regresaron al Cesar 17 personas que denunciaron ser víctimas de trata en Camboya

Después de varios meses de incertidumbre y de permanecer en Camboya, 17 personas regresaron al departamento del Cesar tras recibir asistencia humanitaria y ser repatriadas desde ese país asiático. A su llegada al aeropuerto Alfonso López de Valledupar fueron recibidas por funcionarios de la Gobernación del Cesar, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, ICBF y Policía Nacional, quienes también acompañaron su traslado hasta sus lugares de residencia y les brindaron atención emocional y psicológica.

Entre las personas que regresaron está Marisella, una mujer de 23 años cuya identidad fue modificada por razones de seguridad. La joven contó que viajó a Camboya junto a unos amigos después de quedarse sin empleo en Bogotá. Según su relato, un hombre les ofreció trabajar en un supuesto call center, con salarios que podían alcanzar entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, además de comisiones y otros beneficios.

Jornadas extensas, amenazas y descuentos

La realidad que encontraron al llegar, según la joven, fue muy diferente a la oferta que les habían presentado. Marisella aseguró que fueron trasladados a una villa donde funcionaban oficinas y en la que había personas de diferentes países. Allí, dijo, eran sometidos a extensas jornadas de trabajo y recibían sanciones económicas si no cumplían con las metas impuestas.

“Cuando llegamos, los primeros días eran con buen trato, nos pedían comida a domicilio, era todo bien, cuando llegamos a las instalaciones donde íbamos a trabajar, era una villa donde habían oficinas y miles de personas de todas partes del mundo, nos sometían a largas jornadas de trabajo”, relató.

La joven aseguró que la situación se prolongó durante cuatro meses, hasta que en abril aprovecharon una redada para escapar. Posteriormente permanecieron en un refugio mientras se adelantaban las gestiones para conseguir la asistencia humanitaria que finalmente permitió su regreso a Colombia.

Marisella reconoció que el temor todavía permanece entre quienes fueron repatriados. Durante su llegada al Cesar, algunos de ellos rompieron en llanto al recibir los abrazos y las palabras de bienvenida de los funcionarios que los esperaban.

La Gobernación del Cesar señaló que la trata de personas es una problemática que afecta al departamento. Según las autoridades, más de 300 personas han sido identificadas como posibles víctimas de este delito, principalmente por haber sido trasladadas a otros países mediante engaños relacionados con supuestas ofertas de empleo y elevados salarios.

Karina Delgado Coronel, enlace departamental de Trata de Personas de la Gobernación del Cesar, pidió a la ciudadanía verificar cuidadosamente las empresas y las ofertas laborales antes de aceptar empleos en el extranjero. La funcionaria explicó que, en algunos casos, las víctimas pierden contacto con sus familiares porque les son retirados sus documentos y teléfonos.

Desde el Gobierno departamental insistieron en la importancia de verificar la existencia y legalidad de las empresas que ofrecen empleos en otros países y evitar aceptar propuestas que prometan grandes cantidades de dinero, viajes con todos los gastos pagos y condiciones laborales poco claras.