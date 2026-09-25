Tres personas fugadas tras ataque a estación de policía en Aguachica volvieron a ser detenidas

El ataque ocurrió en horas de la noche y generó una fuerte reacción de las autoridades, que activaron los protocolos de seguridad en la zona para verificar las condiciones de la estación y establecer quiénes estarían detrás de la acción.

En medio de la situación, tres personas que permanecían recluidas en la estación aprovecharon el ataque para escapar. Los tres estaban vinculados a procesos relacionados con la extracción ilícita de hidrocarburos.

Tras la fuga, la Policía desplegó un operativo para ubicarlos y evitar que lograran salir de la zona.

Finalmente, las autoridades confirmaron que los tres fueron encontrados y ya se encuentran nuevamente bajo custodia.