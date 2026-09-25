Tres personas fugadas tras ataque a estación de policía en Aguachica volvieron a ser detenidas
La Policía confirmó que las tres personas que se habían fugado en medio del ataque con explosivos contra la estación de Policía de Aguachica, Cesar, ya fueron ubicadas y nuevamente recluidas.
El ataque ocurrió en horas de la noche y generó una fuerte reacción de las autoridades, que activaron los protocolos de seguridad en la zona para verificar las condiciones de la estación y establecer quiénes estarían detrás de la acción.
En medio de la situación, tres personas que permanecían recluidas en la estación aprovecharon el ataque para escapar. Los tres estaban vinculados a procesos relacionados con la extracción ilícita de hidrocarburos.
Tras la fuga, la Policía desplegó un operativo para ubicarlos y evitar que lograran salir de la zona.
Finalmente, las autoridades confirmaron que los tres fueron encontrados y ya se encuentran nuevamente bajo custodia.