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25 sep 2026 Actualizado 16:31

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Tres personas fugadas tras ataque a estación de policía en Aguachica volvieron a ser detenidas

La Policía confirmó que las tres personas que se habían fugado en medio del ataque con explosivos contra la estación de Policía de Aguachica, Cesar, ya fueron ubicadas y nuevamente recluidas.

Captura imagen de referencia (GettyImages)

Captura imagen de referencia (GettyImages) / Jub Rubjob

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El ataque ocurrió en horas de la noche y generó una fuerte reacción de las autoridades, que activaron los protocolos de seguridad en la zona para verificar las condiciones de la estación y establecer quiénes estarían detrás de la acción.

En medio de la situación, tres personas que permanecían recluidas en la estación aprovecharon el ataque para escapar. Los tres estaban vinculados a procesos relacionados con la extracción ilícita de hidrocarburos.

Tras la fuga, la Policía desplegó un operativo para ubicarlos y evitar que lograran salir de la zona.

Finalmente, las autoridades confirmaron que los tres fueron encontrados y ya se encuentran nuevamente bajo custodia.

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