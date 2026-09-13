Patrullero asesinado en ataque armado en Timbiquí, Cauca, es oriundo de Barranquilla

Un patrullero de la Policía Nacional, oriundo de Barranquilla, fue asesinado con arma de fuego en el municipio de Timbiquí, Cauca, en un ataque que es investigado por las autoridades.

La víctima fue identificada como José David Ahumada Mendoza, un uniformado barranquillero que prestaba servicio en esa zona del departamento del Cauca. Según información preliminar, hacia la 1:30 de la madrugada se encontraba en la entrada de la estación de Policía cuando fue abordado por un sujeto armado que se acercó de manera sigilosa y le disparó.

De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, el atacante habría accionado el arma directamente contra el uniformado y posteriormente huyó del lugar.

Policía adelanta investigación para ubicar a los responsables

Tras el ataque, los compañeros del patrullero intentaron auxiliarlo; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, José David Ahumada Mendoza falleció en el sitio.

El patrullero barranquillero llevaba a cabo labores de seguridad en Timbiquí, una zona del Cauca donde las autoridades han advertido sobre la presencia de estructuras armadas ilegales.

La Policía Nacional informó que adelanta las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del homicidio y establecer los móviles del ataque.

Director de la Policía lamentó la muerte del uniformado

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del patrullero.

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde ataque en Timbiquí, Cauca, que acabó con la vida de nuestro patrullero José David Ahumada Mendoza. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros”, señaló el oficial a través de su cuenta de X.