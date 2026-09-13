Liga colombiana 2026: Así quedó la tabla del descenso tras triunfo del Chicó ante Medellín

Superada la mitad de la Liga 2026-II, se intensifica la lucha por conservar la categoría al cierre del Todos Contra Todos del presente campeonato. Chicó, Jaguares y Cúcuta son los equipos que protagonizan la disputa en la parte baja de la tabla.

Jaguares 2-2 Fortaleza

En el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares y Fortaleza empataron 2-2. Por los locales, que perdían 0-2, convirtieron Andrés Rentería, de penalti, y Darwin López; la visita se había adelantado con Jhonier Blanco y Mariano Vásquez.

Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros

En un partidazo, Internacional de Bogotá remontó y se impuso 3-2 sobre Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Los goles del equipo bogotano fueron obra de Diego Duarte, Fabricio Sanguinetti y Yojan Garcés; por la visita marcaron Larry Vásquez, en propia puerta, y Néider Ospina. Wuilker Faríñez le atajó un penalti a Jhon Vásquez del equipo de Villavicencio.

Boyacá Chicó 2-1 Medellín

Boyacá Chicó logró un triunfo clave en la búsqueda por conservar la categoría, luego de imponerse 2-1 al Medellín en el estadio La Independencia de Tunja. Los goles del local fueron obra de Santiago Mera y Alejandro Maya; por los antioqueños convirtió Jeison Medina. Los boyacenses se quedaron con 10 hombres tas la expulsión de Sebastián Salazar.

Tabla del descenso 2026

POS. Equipo Promedio 20. Boyacá Chicó 0.90 19. Jaguares de Córdoba 0.92 18. Cúcuta Deportivo 0.925 17. Alianza Valledupar 1.05 16. Internacional de Bogotá 1.11 15. Deportivo Cali 1.14 14. Llaneros 1.14 13. Deportivo Pereira 1.19

Partidos de la fecha con relación al descenso

Domingo 13 de septiembre

[2:00PM] Pereira Vs. Bucaramanga

[6:10PM] Once Caldas Vs. Cali

[8:15PM] Cúcuta Vs. Millonarios