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13 sep 2026 Actualizado 02:28

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Liga Colombiana

Liga colombiana 2026: Así quedó la tabla del descenso tras triunfo del Chicó ante Medellín

La lucha por conservar la categoría se intensifica, principalmente entre tres equipos.

Los jugadores del Boyacá Chicó festejan el primer gol ante el Medellín / Instagram: Boyacá Chicó.

Los jugadores del Boyacá Chicó festejan el primer gol ante el Medellín / Instagram: Boyacá Chicó.

Los jugadores del Boyacá Chicó festejan el primer gol ante el Medellín / Instagram: Boyacá Chicó.
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Superada la mitad de la Liga 2026-II, se intensifica la lucha por conservar la categoría al cierre del Todos Contra Todos del presente campeonato. Chicó, Jaguares y Cúcuta son los equipos que protagonizan la disputa en la parte baja de la tabla.

Jaguares 2-2 Fortaleza

En el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares y Fortaleza empataron 2-2. Por los locales, que perdían 0-2, convirtieron Andrés Rentería, de penalti, y Darwin López; la visita se había adelantado con Jhonier Blanco y Mariano Vásquez.

Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros

En un partidazo, Internacional de Bogotá remontó y se impuso 3-2 sobre Llaneros en el estadio Metropolitano de Techo. Los goles del equipo bogotano fueron obra de Diego Duarte, Fabricio Sanguinetti y Yojan Garcés; por la visita marcaron Larry Vásquez, en propia puerta, y Néider Ospina. Wuilker Faríñez le atajó un penalti a Jhon Vásquez del equipo de Villavicencio.

Boyacá Chicó 2-1 Medellín

Boyacá Chicó logró un triunfo clave en la búsqueda por conservar la categoría, luego de imponerse 2-1 al Medellín en el estadio La Independencia de Tunja. Los goles del local fueron obra de Santiago Mera y Alejandro Maya; por los antioqueños convirtió Jeison Medina. Los boyacenses se quedaron con 10 hombres tas la expulsión de Sebastián Salazar.

Tabla del descenso 2026

POS.EquipoPromedio
20.Boyacá Chicó0.90
19.Jaguares de Córdoba0.92
18.Cúcuta Deportivo0.925
17.Alianza Valledupar1.05
16.Internacional de Bogotá1.11
15.Deportivo Cali1.14
14.Llaneros1.14
13.Deportivo Pereira1.19

Partidos de la fecha con relación al descenso

Domingo 13 de septiembre

[2:00PM] Pereira Vs. Bucaramanga

[6:10PM] Once Caldas Vs. Cali

[8:15PM] Cúcuta Vs. Millonarios

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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