¿Qué hay detrás de un éxito musical? Conozca la historia de Jeyjenm y su trabajo con Kapo

Durante los últimos meses, millones de personas han cantado canciones como Ohnana, Uwaie, Aloh aloh, y Bombón, éxitos que consolidaron a Kapo como una de las grandes revelaciones de la música latina. Sin embargo, detrás de ese fenómeno existe un nombre que hasta ahora había permanecido lejos de los reflectores: Jeyjenm, productor, compositor e ingeniero de grabación nacido en Barranquilla, Colombia.

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Aunque su trabajo ha estado presente en algunas de las canciones más exitosas del afrobeat latino, JEYJENM ha construido su carrera desde el estudio de grabación, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales en el desarrollo del sonido que hoy identifica a KAPO, artista que supera los 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha ingresado al Billboard Global 200 y ha sido reconocido con el Premio Lo Nuestro como Artista Revelación del Año 2025.

Su historia comenzó en Barranquilla, donde dio sus primeros pasos como DJ y productor, colaborando con artistas locales y formando parte de colectivos creativos como Bless Music y Fresh Music. Con los años desarrolló una propuesta que combina la esencia afrocaribeña con sonidos contemporáneos, logrando un lenguaje musical que hoy trasciende fronteras.

En entrevista con Caracol Radio, el artista comentó que: “Básicamente me encargo que los artistas suenen bonito, hago música desde hace mucho y ha sido un proceso muy bonito que me lo he disfrutado bastante”.

Más que producir instrumentales, JEYJENM participa en todo el proceso creativo de una canción. Es compositor, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla y productor creativo, acompañando cada proyecto desde la idea inicial hasta la versión definitiva que llega a las plataformas digitales.

Sobre su trabajo:

Su trabajo quedó reflejado en producciones como “Ohnana” canción que alcanzó el primer lugar en Billboard Latin Rhythm Airplay, ingresó al Hot Latin Songs y al Billboard Global 200, obtuvo múltiples certificaciones internacionales y dio origen a un remix junto a Maluma, Ryan Castro, Farruko y Nicky Jam. A ese éxito se sumaron “Uwaie”, que supera los 77 millones de visualizaciones en YouTube y obtuvo Disco de Oro en España.

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Los éxitos:

“Nunca hemos hecho música pensando en ser hits, hacemos música que nos sale del corazón y de nuestro interior. Si uno se pone a pensar cuál canción tiene más que otra uno se vuelve loco, cada canción tiene un sentimiento diferente, lo que uno busca es que la canción conecte con la gente”.

Proyectos de Jeyjenm:

Ahora, el productor barranquillero inicia una nueva etapa en su carrera. Después de consolidarse como uno de los arquitectos sonoros del afrobeat latino, comienza a proyectar su nombre como productor y compositor, manteniendo su apuesta por crear música con identidad colombiana y vocación global.

Próximamente presentará un álbum con Kapo donde se podrá escuchar más afrobeat y colaboraciones con muchos artistas: “Hemos ido a Jamaica y lo hemos trabajado también en Colombia, sé que la gente se lo va a disfrutar mucho”.

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