¿Sin planes para este fin de semana? Agéndese del 2 al 4 de octubre para el Fritanga Fest

En donde participarán diferentes plazas de mercado distritales, como el 12 de octubre, 20 de julio, 7 de Agosto, Fontibón, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las Ferias, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza, Trinidad Galán, entre otras.

Este festival, fue creado por el Concejo de Bogotá como un evento recreativo que busca fortalecer la actividad económica de los restaurantes y comerciantes principalmente de las plazas de mercado.

Podrá disfrutar de un plato de 750gr con las mejores recetas de fritanga, además mantendrá el mismo precio de la edición del 2025, que será un valor de $25.000.

La directora del Instituto para la Economía Social (IPES) comentó: “En 2026 todo sube, menos la fritanga. Por eso mantenemos el precio de $25.000 por una porción de 750 gramos: queremos que las familias bogotanas y quienes visitan la ciudad puedan seguir disfrutando este plato emblemático de nuestra gastronomía. El Fritanga Fest es sabor, tradición y una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes, cocineros y plazas de mercado. Sin duda es un festival que nos permite la reactivación económica de Bogotá de la que todos podemos hacer parte”.