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11 sep 2026 Actualizado 22:55

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Greeicy sorprende con una nueva versión de ‘Limonar’: así suena la canción que grabó para Vevo

La artista caleña presentó una versión más íntima del tema, grabada en Nueva York y acompañada de piano, violín y otros instrumentos de cuerda.

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Greeicy vuelve a ‘Limonar’ con una nueva versión grabada para Vevo, en la que presenta la canción desde un lado más íntimo. La propuesta audiovisual fue realizada en Nueva York y está enfocada en la voz y la interpretación de la artista colombiana.

Para esta nueva versión, ‘Limonar’ cuenta con piano, violín y otros instrumentos de cuerda, creando un sonido diferente al de la canción original y permitiendo escuchar nuevos detalles de la interpretación de Greeicy.

El tema fue estrenado originalmente a comienzos de 2025 y está relacionado con una etapa de cambios personales para la cantante, especialmente con su experiencia con la maternidad. La canción nació a partir de reflexiones sobre el camino recorrido, el crecimiento y los nuevos motivos para seguir adelante.

Con esta presentación para Vevo, Greeicy continúa mostrando una faceta más cercana de su música y llevando algunas de sus canciones a nuevos formatos audiovisuales.

El lanzamiento llega mientras la artista sigue sumando logros a su carrera. Greeicy recibió un Premio Juventud por ‘YAPAQUE’, colaboración con Farruko y Steve Aoki, en la categoría Mejor Dance Track.

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Además, la canción alcanzó el primer lugar del listado Latin Airplay de Billboard y llevó a los artistas a escenarios internacionales como Ultra Music Festival Miami y Tomorrowland Bélgica.

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