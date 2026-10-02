David Bisbal presenta ‘Eternos’, un homenaje a los grandes clásicos del pop romántico

David Bisbal presentó oficialmente ‘Eternos’, su nuevo álbum de estudio, este jueves 1 de octubre a las 6:00 de la tarde.

El proyecto representa una mirada de Bisbal hacia una de las épocas más recordadas del pop romántico en español, especialmente las décadas de los 60, 70 y 80. A través de 10 canciones, el artista reinterpreta clásicos que fueron popularizados por grandes figuras de la música en español.

Entre los temas incluidos aparecen ‘Te quiero, te quiero’, ‘Vivir así es morir de amor’, ‘El amar y el querer’, ‘Abrázame muy fuerte’ y ‘Qué sabe nadie’. El repertorio reúne composiciones relacionadas con artistas como Nino Bravo, José José, Juan Gabriel y Raphael.

Más que repetir las versiones conocidas, Bisbal llevó estas canciones a su propio estilo vocal. El álbum fue producido junto a Cheche Alara y contó con músicos en vivo, además de una participación de más de 90 músicos en algunas de las grabaciones.

Uno de los momentos más personales del disco es ‘Amor eterno’, canción que Bisbal relaciona con la muerte de su padre. También aparece la obra de Manuel Alejandro, uno de los compositores más representados en el álbum, con canciones como ‘Qué sabe nadie’, ‘Frente a frente’ y ‘El amar y el querer’.

El cierre de Eternos llega con ‘Aquellas pequeñas cosas’, de Joan Manuel Serrat, interpretada a capela.

Con este lanzamiento, David Bisbal busca acercar nuevamente al público a canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones, pero desde su propia interpretación y experiencia artística.

El estreno oficial de Eternos se realizó este 1 de octubre a las 6:00 p. m., y el álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Su gira comenzará el 6 de octubre en Santiago de Chile y continuará por Latinoamérica, México y Estados Unidos, antes de llegar a España en 2027.