Autoridades aislaron nuevamente a Sean Combs tras la revelación de sus privilegios en prisión

Sean “Diddy” Combs fue recluido nuevamente en régimen de aislamiento tras un reportaje que reveló que el magnate de la música utilizaba un teléfono móvil de contrabando para navegar por Instagram, guardaba una reserva privada de licor de alta gama y tenía acceso a una tableta modificada con la que veía un documental de Netflix sobre sí mismo.

¿Por qué Combs fue aislado nuevamente?

Combs fue trasladado a una unidad de alojamiento especial tras difundirse imágenes en las que parece estar usando un teléfono móvil mientras cumple su condena de 50 meses en la prisión de Fort Dix, en Nueva Jersey.

¿Cuántas veces ha sido puesto de esa forma?

Esta sería la segunda vez que Combs es puesto en aislamiento, tras una pelea física con otro recluso ocurrida en julio.

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¿Cuándo y por qué fue condenado Combs?

El año pasado, Combs fue condenado por dos cargos de transporte con fines de prostitución tras un juicio penal mediático.

¿Cuándo será liberado?

Recientemente, la fecha de su liberación se había adelantado a enero de 2028, aunque no está claro si esta aparente infracción retrasará su salida de prisión.

¿Qué comodidades tenía Combs?

Combs había estado disfrutando de una estancia con bastantes comodidades en el centro penitenciario federal de baja seguridad.

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Al parecer, destinaba miles de dólares a otros reclusos a cambio de favores, como prepararle comidas gourmet y limpiar a fondo las duchas y los inodoros antes de que él los utilizara.

Pero también logró conseguir artículos de contrabando.

Según se informa, posee una reserva de licor Hennessy y compra pastillas de Remeron, un antidepresivo que mejora el estado de ánimo.