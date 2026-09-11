Billy Joel reveló que se sometió a una cirugía cerebral: “Estoy bien. No se preocupen. Sigo aquí”

El cantautor y pianista estadounidense Billy Joel afirmó sentirse mejor tras someterse a una cirugía cerebral que le ayudó a aliviar algunos de los síntomas de la hidrocefalia normotensiva, un trastorno que le diagnosticaron en 2025.

¿Qué síntomas tenía Billy Joel?

El cantante habló sobre la cirugía a la que accedió tras notar que “perdía el equilibrio y tenía la sensación de estar balanceándose en un barco”.

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

La hidrocefalia normotensiva es una afección en la que el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cráneo y presiona el cerebro.

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¿Qué pasó con sus conciertos?

En ese momento, canceló varios conciertos y comentó que le habían recomendado no actuar hasta recuperarse.

¿Cuándo regresó a los escenarios?

Aunque regresó en enero de este año para interpretar dos canciones con una banda tributo, dijo que, en general, sus médicos le han pedido que no se someta a demasiado estrés.

¿Qué le recomendaron sus médicos?

Su neurólogo le dijo que, dado que era posible que su estado empeorara, le recomendó implantarse una derivación cerebral.

¿Por qué no quería operarse?

Joel comentó que, aunque inicialmente no quería que le perforaran el cerebro, tras investigar se dio cuenta de que podría ayudarle con el equilibrio y la memoria.

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“No quiero perder la cabeza. Es difícil distinguir entre la edad y una enfermedad”, expresó.

¿Cómo está actualmente?

“Me implantaron una derivación cerebral y, la verdad, mejoró mucho. Recuperé la memoria, el equilibrio y la capacidad para funcionar. Me di cuenta de que, debido a mi trabajo, que consiste en tocar rock and roll a todo volumen, cada vez que daba un concierto me daba una especie de conmoción cerebral”, afirmó.

“Estoy bien. Quiero que la gente sepa que no se preocupen por mí. Sigo aquí”, aseguró a sus fanáticos.