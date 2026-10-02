Quién cubre accidente de tránsito sin SOAT: Atención urgencia médica, cobro responsables y sanciones

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza de carácter obligatorio para todos los vehículos que circulen dentro del país, exceptuando maquinarias agrícolas y vehículos de vía férrea, actuando como un mecanismo que se activa inmediatamente luego de que se registre un accidente de tránsito.

El SOAT se expide con la finalidad de prestar atención médica oportuna a las personas involucradas en el siniestro vial, el cual fue creado a partir de la Ley 33 de 1986 para posteriormente reglamentarse bajo la Ley 769 de 2002.

De esta manera, el SOAT se convirtió en un recurso legal e indispensable para toda persona que sea dueña de un vehículo al asignarse esta póliza directamente al automotor.

Sin embargo, ante una situación donde no se cuente con el SOAT al momento de presentarse un accidente, se aplica otro procedimiento con tal de solucionar la atención médica de los involucrados.

¿Qué sucede si no se cuenta con SOAT al momento de un accidente vial?

En el caso de presentarse algún siniestro que involucre a un automotor sin SOAT, el garantizar el acceso a la atención de los primeros auxilios a las personas heridas en el evento es de vital importancia.

Ante este inconveniente, entra el ADRES como entidad del Estado, quien dará solución ante el suceso.

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¿Qué es el ADRES y como sustituye al SOAT si este no esta vigente o no se tiene?

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es una entidad vinculada al Ministerio de Salud y Protección Social que garantiza la distribución de los recursos en el sistema de salud en Colombia, así como de otros aspectos como lo es la Contribución del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

De esta manera, la entidad, mediante el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (FONSAT) y el Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), responde económicamente frente a los gastos registrados por la persona. Este recurso se activa cuando el vehículo se encuentra sin SOAT o si el hecho se produjo por un automotor fantasma o que se dio a la huida.

Cubriendo las urgencias médicas del paciente desde la valoración inicial hasta el proceso de rehabilitación, cumpliendo con una atención integral, donde las IPS deben prestar el servicio a la persona, así esta no cuente con el SOAT.

Para que más adelante la persona sin la póliza responsable del siniestro vial responda económicamente ante la entidad por el dinero prestado.

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¿Cómo se realiza el cobro a la persona propietaria o conductor del vehículo involucrado?

Desde el ADRES se realizarán cobros coactivos a los responsables como sanciones, de tal manera que se inicien actos administrativos desde la entidad, llegándose a embargar bienes y cuentas bancarias. Al tratarse de una institución del Estado, tiene la potestad de hacerlo sin jueces como mediadores.

Teniendo en cuenta casos donde sí se vendió el automotor y no se produjo el traspaso correspondiente, al momento de que el nuevo propietario cometa un accidente vial sin el SOAT vigente, la multa en su totalidad recaerá en el anterior dueño.

Por otro lado, la ADRES comentó que la persona a la que se le realizó el cobro podrá solucionar la situación mediante un proceso en el que le notifique a la entidad vía correo electrónico que se comprometerá a responder por el pago por medio de cuotas y un fiador que sirva como garante de ese proceso.

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