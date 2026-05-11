Entre éxitos y ovaciones, Kapo conquistó de nuevo el Movistar Arena en Bogotá y alista más paradas

Kapo, la voz líder del afrobeats colombiano, volvió a hacer historia en el Movistar Arena de Bogotá este 10 de mayo. Por segunda vez, el artista de Zaragoza (Antioquia) llevó la energía de la playa a la capital. Con un espectáculo de tres horas que incluyó numerosos invitados, Kapo cautivó al público capitalino con grandes éxitos como “OHNANA” y “UWAIE”.

El concierto fue una celebración vibrante que reunió a miles de asistentes en una experiencia marcada por baile y sonidos urbanos. Entre las canciones que hicieron vibrar al público se destacaron “Ruff”, “Baúl de los Recuerdos”, “Korazong”, “Aloh Aloh”, “Carita Angelikal”, “Antes (feat. Manuel Turizo)” y “Medicina (feat. Lion Fiah)”.

Un momento emotivo de la noche fue la interpretación de “No Cry”, su reciente balada de despedida que aborda la captación del fin de una relación a pesar del amor persistente, con el coro “Please, baby no cry” resonando.

Kapo no estuvo solo en el escenario. La noche contó con colaboraciones memorables. El primer invitado fue Reykon, con quien interpretó “Mochilera”. Kapo generosamente le brindó a Reykon la oportunidad de revivir sus éxitos en solitario “La Santa” y “Tu Cuerpo Me Llama”.

Otra invitada especial fue Greeicy, con quien cantó “A veces a besos”. La lista de artistas que acompañaron a Kapo incluyó también a Manuel Turizo, Nanpa Básico, Lion Fiah, Criss y Ronny, y Majeeed. La noche concluyó con la participación de Mau & Ricky, quienes se unieron a Kapo para interpretar su colaboración “Te Quiero”. Tras saludar y posar con sus fans, el artista se despidió del escenario con sus grandes hits “OHNANA” y “UWAIE”.

En línea con el universo sonoro de Kapo, marcado por la mezcla entre afrobeat, dancehall, reggae y ritmos caribeños que hoy conectan con una nueva generación, Smirnoff se suma a sus conciertos en Colombia como una marca que entiende la música como un espacio de encuentro, autenticidad y celebración colectiva.

Así como el sonido de Kapo rompe fronteras y mezcla estilos para crear algo fresco y propio, Smirnoff Spicy Tamarindo llega para encender experiencias donde lo diferente se convierte en el verdadero punto de conexión, llevando ese mood picante, libre y vibrante que hoy define tanto a la música como a la cultura joven.

Próximas fechas ‘Por Si Alguien Nos Escucha’

El éxito de Kapo en Bogotá es un hito en su carrera. La boletería para su concierto en marzo se agotó en tiempo récord, lo que lo llevó a confirmar esta segunda fecha en la capital. Según confirmó el artista colombiano, su gira ‘Por Si Alguien Nos Escucha’ continuará por las siguientes ciudades:

Cali: 16 de mayo (Arena Cañaveralejo)

16 de mayo (Arena Cañaveralejo) Bucaramanga: 22 de mayo (Cenfer)

22 de mayo (Cenfer) Medellín: 23 de mayo (Centauro Centro de Eventos)

Gira internacional Afro Rosa México Tour 2026

Además, Kapo anunció que dará el salto internacional con su Afro Rosa Mexico Tour 2026, una serie de 10 conciertos que lo llevarán por las principales ciudades de México durante agosto 2026.

La gira mexicana incluirá presentaciones en escenarios reconocidos como Arena CDMX, el Auditorio Telmex y el Auditorio Banamex. Las fechas confirmadas hasta el momento son: