Peso Pluma lidera los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Peso Pluma lidera la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, con un total de 17 menciones en diferentes categorías. El artista mexicano se convierte así en uno de los grandes protagonistas de la próxima edición de estos reconocimientos.

Detrás de Peso Pluma aparecen Tito Double P, con 15 nominaciones, y Fuerza Regida, con 12. Entre las mujeres, la colombiana Karol G es la más nominada, con nueve menciones.

Peso Pluma compite en algunas de las categorías más importantes de la ceremonia, entre ellas Artista del Año, Top Latin Album del Año por DINASTÍA, junto a Tito Double P, y Artista Regional Mexicano del Año, Solista.

Buena parte de sus nominaciones están relacionadas con las canciones que ha realizado junto a Tito Double P. Temas como ‘daño’, ‘dopamina’, ‘chiclona’ y ‘7-3’ acumulan varias menciones en categorías relacionadas con las canciones más importantes de la música latina.

Por su parte, Karol G suma nueve nominaciones, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año, Solista. Además, ‘Coleccionando Heridas’, su colaboración con Marco Antonio Solís, compite en dos categorías.

La representación colombiana también incluye a Shakira y Beéle, quienes aparecen entre los artistas con múltiples menciones. Shakira suma cinco nominaciones, mientras que Beéle cuenta con cinco.

Otros nombres destacados son Bad Bunny, con siete menciones; Romeo Santos y Rosalía, con seis cada uno; y Rauw Alejandro, quien aparece en varias categorías.

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Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se realizarán el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami y serán transmitidos en vivo por Telemundo. La ceremonia contará con 47 categorías que reconocen los principales géneros de la música latina.