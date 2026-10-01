Morat hace historia en Argentina con seis conciertos sold out y más de 100.000 espectadores

Morat cerró su paso por Buenos Aires con seis conciertos completamente agotados en el Movistar Arena, donde reunió a más de 100.000 espectadores como parte de su ‘Ya Es Mañana World Tour’.

La banda, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, llegó a Argentina después de realizar seis conciertos agotados en Bogotá y seis más en Santiago de Chile.

Durante sus presentaciones, Morat interpretó sus principales éxitos y canciones de su más reciente álbum, Ya Es Mañana. El espectáculo cuenta con un setlist de 26 canciones y una puesta en escena con luces, espejos, prismas y diferentes elementos visuales que acompañan el concepto de los llamados “futuros recuerdos”.

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Con las fechas de Argentina, la agrupación superó los 250.000 espectadores en las primeras 18 fechas de su gira, sumando sus presentaciones en Colombia, Chile y Argentina.

Ahora, el recorrido continuará por España durante octubre, seguido de México en noviembre y diciembre. En 2027, Morat llevará el tour a Estados Unidos y Canadá.

Morat también recibe reconocimiento en Colombia

Además de su éxito musical, Morat fue incluido entre los 100 Nuevos Líderes de Colombia, iniciativa de Prisa Media que reconoce proyectos y personas por sus aportes al país.

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La distinción está relacionada, entre otros aspectos, con el trabajo de la Fundación Aprender A Quererte, creada por los integrantes de la banda para apoyar la educación pública. Según el comunicado, la organización ha impactado a más de 50.000 estudiantes en 15 departamentos de Colombia.