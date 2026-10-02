Fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll: prográmese con los partidos acá (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

La fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll tendrá inicio desde el día 2 de octubre que como primer partido será entre el Deportivo Cali recibiendo a Alianza FC a las 7:45 PM hora colombiana en el estadio Deportivo Cali, en la capital del Valle del Cauca.

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Inter de Bogotá vs Nacional

Este encuentro fue adelantado y se jugó el pasado 16 de septiembre en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá. El encuentro finalizó 3-2 a favor del conjunto verdolaga con una asistencia de James Rodríguez , quien jugaba sus primeros minutos con Nacional.

Prográmese para el resto de partidos de la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll

Deportivo Cali vs Alianza FC

Fecha: 2 de octubre

Hora: 7:45 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Deportivo Cali

Águilas vs Jaguares

Fecha: 3 de octubre

Hora: 2:00 PM hora colombiana

Lugar: Cincuentenario

Tolima vs Boyacá Chicó

Fecha: 3 de octubre

Hora: 4:05 PM hora colombiana

Lugar: Manuel Murillo Toro

Pasto vs Fortaleza

Fecha: 4 de octubre

Hora: 2:00 pm hora colombiana

Lugar: Libertad

Cúcuta vs Deportivo Pereira

Fecha: 4 de octubre

Hora: 4:05 pm hora colombiana

Lugar: General Santander

Inter de Bogotá vs Once Caldas - Partido adelantado de la fecha 17

Fecha: 4 de octubre

Hora: 4:05 pm hora colombiana

Lugar: Techo

Bucaramanga vs Junior de Barranquilla

Fecha: 4 de octubre

Hora: 6:10 pm hora colombiana

Lugar: América Montanini

Llaneros vs América de Cali

Fecha: 4 de octubre

Hora: 8:15 pm hora colombiana

Lugar: Bello Horizonte

Medellín vs Santa Fe

Fecha: 5 de octubre

Hora: 7:00 pm hora colombiana

Lugar: Metropolitano de Itagüí

Millonarios vs Once Caldas

Fecha: 13 de octubre

Hora: 8:30 PM

Lugar: El Campín