Fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll: prográmese con los partidos acá
Revise los partidos más llamativos de esta jornada del torneo finalización.
La fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll tendrá inicio desde el día 2 de octubre que como primer partido será entre el Deportivo Cali recibiendo a Alianza FC a las 7:45 PM hora colombiana en el estadio Deportivo Cali, en la capital del Valle del Cauca.
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Inter de Bogotá vs Nacional
Este encuentro fue adelantado y se jugó el pasado 16 de septiembre en el estadio Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá. El encuentro finalizó 3-2 a favor del conjunto verdolaga con una asistencia de James Rodríguez , quien jugaba sus primeros minutos con Nacional.
Prográmese para el resto de partidos de la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll
Deportivo Cali vs Alianza FC
Fecha: 2 de octubre
Hora: 7:45 PM hora colombiana
Lugar: Estadio Deportivo Cali
Águilas vs Jaguares
Fecha: 3 de octubre
Hora: 2:00 PM hora colombiana
Lugar: Cincuentenario
Tolima vs Boyacá Chicó
Fecha: 3 de octubre
Hora: 4:05 PM hora colombiana
Lugar: Manuel Murillo Toro
Pasto vs Fortaleza
Fecha: 4 de octubre
Hora: 2:00 pm hora colombiana
Lugar: Libertad
Cúcuta vs Deportivo Pereira
Fecha: 4 de octubre
Hora: 4:05 pm hora colombiana
Lugar: General Santander
Inter de Bogotá vs Once Caldas - Partido adelantado de la fecha 17
Fecha: 4 de octubre
Hora: 4:05 pm hora colombiana
Lugar: Techo
Bucaramanga vs Junior de Barranquilla
Fecha: 4 de octubre
Hora: 6:10 pm hora colombiana
Lugar: América Montanini
Llaneros vs América de Cali
Fecha: 4 de octubre
Hora: 8:15 pm hora colombiana
Lugar: Bello Horizonte
Medellín vs Santa Fe
Fecha: 5 de octubre
Hora: 7:00 pm hora colombiana
Lugar: Metropolitano de Itagüí
Millonarios vs Once Caldas
Fecha: 13 de octubre
Hora: 8:30 PM
Lugar: El Campín