Jhon Lucumí: “Decir que el Mundial de Colombia fue positivo puede sonar a que somos mediocres”

Jhon Janer Lucumí habló en exclusiva con El VBAR de AS Colombia sobre lo que dejó el Mundial 2026 para la Selección Colombia y las posibilidades que hay de conseguir próximamente el tan anhelado título.

Es preciso recordar que el defensor central tuvo una actuación destacada en el Bologna y la complementó con lo hecho en la Copa del Mundo, aspectos que lo llevaron a fichar por la Juventus.

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“Decir que el Mundial de Colombia fue positivo puede sonar a que somos mediocres”

En cuanto a la Copa del Mundo, Jhon Janer Lucumí optó por dividir el rendimiento a nivel individual y grupal. Así pues, reconoció que le costó ponerse a punto en la Tricolor por cuenta de la adaptación, pero ese proceso le sirvió para consolidarse a día de hoy en la zaga central.

“A nivel individual, en la Selección creo que venía de algunos altibajos. No era un rendimiento constante el que tenía con actuaciones buenas y después no tan buenas. Hubo errores que no me permitían consolidarme, pero también entendí que todo era trabajo. Por más de que estés en un equipo grande, la Selección es algo pesado, lleva tiempo de adaptación. Intenté enfocarme en el partido a partido, que cada convocatoria debía tenerme más alto y obvio el objetivo era el Mundial, entonces mi mentalidad era solo entregar el máximo y consolidar ese proceso tan bueno que se había tenido”, comentó.

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Por otro lado, en cuanto al rendimiento del equipo, Lucumí aceptó que fue bueno en el sentido de no dejarse maniatar de los rivales, incluso advirtió que siempre impusieron condiciones, pero también señaló que fue negativo hacerse quedado por fuera en octavos de final.

“A nivel grupal, decir que fue positivo puede sonar a que somos mediocres o nos conformamos con lo que pasó, pero no es así. Fue positivo y a la vez no, porque el objetivo no era llegar ahí”, afirmó en un primer momento.

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“Si miramos el juego, anque obviamente hay cosas por mejorar, la Selección nunca fue inferior a nadie, siempre tratamos de ir adelante y ser protagonistas en cada partido... Se hicieron cosas muy positivas, pero claramente queda la sensación de que no era lo que queríamos ni lo que estábamos buscando”, señaló.

Y concluyó al respecto: “Nos vimos bien y lo que le pasaba a la gente nos pasaba a nosotros, que era pensar que estábamos para mucho más. Eso demuestra que teníamos una gran calidad en la Selección. Si le preguntas a la gente, decían que a la Selección le faltó llegar más allá con los jugadores que había. Es una sensación 50/50, porque el objetivo no se logró, pero en muchos aspectos se lograron cosas positivas”.

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Más declaraciones de Jhon Lucumí

No se ‘pordebajeó’ a Suiza: “Pasa mucho que por el nombre pensamos que puede ser algo más fácil o sencillo. El tema deportivo ahora todo es más parejo, los equipos se preparan mucho más y cuentan con más condiciones. Los que estána rriba ahora se tienen que preparar el doble, porque la responsabilidad es más alta. Suiza tenía una selección muy sólida con varios años de trabajo, en copas anteriores había quedado fuera no por incapacidad, sino por detalles como los penales. Era un equipo que sabia a qué jugaba”.

Colombia equiparó las cargas contra las potencias: “Hemos igualado a Brasil y Argentina, les hemos dado partidos muy competitivos. En la última Copa América pudimos ser finalistas, entonces ¿por qué no la podemos ganar? Esto no es solo decirlo, sino trabajarlo y día a día demostrarlo. Esperemos trabajar las cosas y que todo ese esfuerzo dé frutos para alcanzar ese objetivo, que es el más grande y el que todos queremos porque Colombia se lo merece".

Los títulos de la Selección están por venir: “Para mí, cada vez estamos mucho más cerca de conseguir un título. No digo que no haya cosas por corregir o mejorar, porque las hay, pero creo que vamos por un muy buen camino. Cada vez la gente habla más de ganar títulos y si lo hacen es porque tenemos los fundamentos para lograrlo”.

Colombia tiene talento de sobra para el futuro, pero debe trabajarlo: “Siguen saliendo muy buenos jugadores de mucha calidad, quienes darán una mano grandísima al fútbol colombiano y a la Selección, pero toca dejarlos hacer su proceso, que estén tranquilos para que puedan desarrollar ese fútbol de otras partes en la Selección. Yo pasé por selecciones menores y cuando llegas a Mayores, por más de tener ese proceso, no es lo mismo competir a ese nivel. Hay la huella de Selección, pero el nivel de la Absoluta es algo totalmente diferente, que requiere de tiempo y dejar que cada quien tenga ese proceso de adaptación. La confianza es vital para que la Selección empiece a crecer”.