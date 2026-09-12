Kevin Viveros, líder absoluto de la tabla de goleadores del Brasileirao: así fue su nueva anotación. (Photo by Pedro Vale/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

¡Kevin Viveros continúa imparable! El delantero colombiano consiguió una nueva anotación con el Athletico Paranaense, esta vez frente al Coritiba por la jornada 27 del Brasileirao, y amplió su diferencia como el máximo goleador del campeonato.

Viveros, de 26 años, anotó desde el punto penal el tercer tanto de su equipo en el Estadio Couto Pereira. Ahora bien, el Paranaense, que también tuvo en su nómina titular a los colombianos Felipe Aguirre y Sitven Mendoza, no pudo mantener el 1-3 de ventaja y terminó cediendo una paridad dolorosa.

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Así fue el partido entre Paranaense y Coritiba en el Brasileirao

El veterano volante Luiz Gustavo, de cabeza, adelantó al Paranaense en el minuto 14. Posteriormente, los visitantes ampliaron su ventaja en el minuto 30, con un gol de Arthur Dias, recién convocado por la selección brasileña, tras un córner.

La situación empeoró todavía más para el Coritiba cuando en el descuento de la primera parte, el delantero Breno Lopes fue expulsado tras taparse la boca mientras discutía con Dias.

En la siguiente jugada, un espectacular lanzamiento de falta de Josué se estrelló en el larguero. Tiago Coser, prácticamente sin quererlo, se encontró con el balón y redujo distancias para el Coritiba.

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Así fue el gol de Kevin Viveros para el Paranaense

En el minuto 63, Athletico Paranaense volvió a marcar, con un tanto de penalti del colombiano Kevin Viveros. Fue el gol número 18 en el campeonato para el delantero colombiano, quien se mantiene como el máximo goleador del Brasileirao.

Cuando todo indicaba que el Paranaense se llevaría los tres puntos en casa de su eterno rival, apareció inesperadamente Rodrigo Moledo. El central se fue al ataque en los últimos minutos para aprovechar su envergadura y descontó con un cabezazo en el 90+1′ tras un córner lanzado por Josué. Y de manera milagrosa, otro cabezazo en el 90+7’ le dio un punto al Coxa.

Con el empate, el Athletico Paranaense se mantiene tercero con 46 puntos,a 7 del líder Flamengo, aunque podría perder la tercera plaza si el Fluminense gana este sábado al Atlético Mineiro. Por su parte, el Coritiba es séptimo con 38 puntos, a cinco de la zona de Libertadores.

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Tabla de goleadores del Brasileirao