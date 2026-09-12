Concejal alerta por instalación de cámaras sin autorización en Bogotá

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, alertó por la presunta instalación de cámaras no autorizadas en diferentes sectores de la localidad de Teusaquillo. El cabildante pidió a las autoridades investigar quién instaló estos dispositivos, cuál sería su propósito y qué tipo de información podrían estar captando.

De acuerdo con Quintero, las cámaras fueron identificadas en barrios como Pablo VI, Rafael Núñez, Nicolás de Federmán y Las Mercedes. Habitantes de estos sectores manifestaron su preocupación debido a que algunas de las cámaras estarían orientadas hacia viviendas y espacios residenciales.

Según la denuncia, varias de estas habrían aparecido durante los últimos meses y fueron colocadas de manera artesanal. Incluso, algunas estarían sujetas con alambres y conectadas a paneles solares, lo que generó dudas entre los residentes sobre su origen y funcionamiento.

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La principal preocupación de la comunidad está relacionada con la falta de claridad sobre quién instaló los equipos, quién los opera y qué información podrían estar recopilando.

Concejal alerta por posible uso de cámaras para cometer robos

El concejal señaló que existe la posibilidad de que particulares estén aprovechando la presencia de cámaras oficiales de vigilancia para hacer pasar estos dispositivos como parte de los sistemas institucionales.

Según el concejal, esta situación podría estar siendo utilizada para obtener información sobre los movimientos de los residentes y posteriormente cometer hurtos. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser determinada por las autoridades a través de una investigación.

“Es urgente que la Secretaría de Seguridad cree una alerta a una nueva modalidad delictiva”, afirmó Quintero.

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Secretaría de Movilidad negó haber instalado las cámaras

Frente a la denuncia, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que no instaló estos dispositivos y señaló que, por el momento, tampoco existe un plan para instalar en los sectores mencionados.

La entidad invitó a la ciudadanía a reportar la presencia de cámaras no autorizadas instaladas en el espacio público y recordó que este tipo de tecnología requiere los permisos correspondientes.