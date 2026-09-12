Planes de Amor y Amistad 2026 en Bogotá: Recomendaciones de la Alcaldía

El próximo sábado 19 de septiembre se celebrará Amor y Amistad. En Colombia, desde hace años, se celebra el tercer sábado de septiembre.

El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebra desde el 1969, cuando los comerciantes pidieron que la fecha se cambiara de febrero a septiembre por temas económicos en los que argumentaban que en septiembre, debido a que no se tienen más celebraciones que impliquen gastos, sería la mejor fecha para festejar este día también conocido como ‘San Valentín’.

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De acuerdo con esta solicitud se estableció que se celebraría el tercer sábado de septiembre, lo que indica que para este 2022, se llevará a cabo el próximo 17 del mismo mes.

Durante varios se celebró como San Valentín el 14 de febrero como el resto de países, luego de 1969, se denominó el Día del Amor, en el que todas las parejas aprovechaban para planear citas románticas y compartir detalles que expresaran su cariño, sin embargo, se le agregó la amistad con el propósito de que todos los que no tuvieran una pareja, pudieran celebrarlo sin problema.

Esta festividad está directamente vinculada a la celebración de San Valentín, pues coincide con el día de la ejecución de San Valentín, quien fue martirizado por el Imperio romano por desobedecer la orden de Claudio II.

Planes de Amor y Amistad 2026 en Bogotá

Es por eso que, muchos están en busca de planes para el próximo fin de semana. De este modo, Caracol Radio le deja algunas recomendaciones gratuitas y con costo para que elija la que más le interese:

Gratuitos

La Alcaldía de Bogotá anunció planes gratuitos para celebrar esta festividad, las cuales, se realizarán todos los sábados del mes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en siete Centros de Formación Crea: Fontanar, Campiña, Castilla, Roma, Lucero Bajo, Tunal y Villemar.

Crea Fontanar

La agenda arrancará en el noroccidente de la ciudad el 12 de septiembre con la Pijamada audiovisual.

El sábado, 19 de septiembre, la pista se encenderá con La gozadera

El 26 de septiembre cerrará con la jornada de relajación Mantén la calma y respira.

Crea Campiña

La programación abre el 12 de septiembre con la experiencia sonora de Mantén la calma y respira, sigue el 19 de septiembre con las historias en pantalla de la Pijamada audiovisual, y concluye el 26 de septiembre a ritmo de La gozadera.

Crea Villemar

El telón se levantará el 12 de septiembre con la sesión de calma y respiración de Mantén la calma y respira.

El 19 de septiembre el turno será para la Pijamada audiovisual, y el 26 de septiembre la fiesta se despedirá con el baile de La gozadera.

Crea Castilla

Para la zona occidente, los talleres se extenderán entre septiembre y comienzos de octubre.

El ciclo comenzará el 12 de septiembre con la Pijamada audiovisual y continuará el 19 de septiembre con La gozadera.

El sábado 26 de septiembre, la sede tendrá partida doble con la relajación de Mantén la calma y respira y una nueva edición de la Pijamada audiovisual.

Con costo

Feria EVA: Entrada gratuita, experiencias con costo

520 emprendimientos se tomaron el Parque 93 del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre, en una nueva versión de la feria EVA Love Edition 2026.

Es de destacar que más de 30 artistas y músicos locales pasarán por los escenarios de EVA. Incluso, habrá masterclasses, shows y encuentros con invitados como Jorge Rausch, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach.

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Concierto en Andrés D.C.

Andrés D.C se convertirá en el escenario de Latin Dreams, que se presentará en concierto de Amor y Amistad el jueves 17 de septiembre.

Con canciones como ‘Vuelve’, ‘Quiero una chica’, ‘Comenzó la fiesta’ y más, Latin Dreams pondrá a bailar a todos los asistentes del brindis de Amor y Amistad.

La boletería tiene un costo de 40.000 pesos por persona, con servicio incluido, las cuales puede adquirir a través de Ticketmaster.