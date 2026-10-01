Estas son las actividades económicas que tendrían una reducción en el ICA

A través del Acuerdo 724 de 2026, conocido como el Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’, estableció una disminución en la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio a pequeños tenderos y comercios.

De acuerdo con lo mencionado por la normativa, este impuesto pasará de 13 a 9 tarifas estableciendo ajustes diferenciados para sectores como financiero, comercio de vehículos, de alcohol y tabaco.

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“El proyecto de Acuerdo 724 de 2026, por una ‘Ciudad Inteligente’ simplifica las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) con el fin de hacer más fácil el pago de este tributo por partes de sectores comerciales, económicos y productivos de la ciudad”, señaló la Alcaldía.

De este modo, la entidad afirmó que al menos 275 actividades económicas tendrían una disminución en su tarifa del ICA mientras 169 tendrían un aumento.

Cambios propuestos en reducción de este tributo

Restaurantes y hoteles pasarían de 13,8 a 12 por mil.

Los bares pasarían de 13,8 a 11 por mil.

La edición y publicación de libros pasaría de 8 a 4 por mil.

La tarifa por mil corresponde al valor que se paga por cada mil pesos de ingresos gravados con el impuesto.

Es decir que si un restaurante tiene ingresos anuales de $325 millones, pasaría de pagar cerca de $4,5 millones a $3,9 millones, mientras que los bares con ingresos anuales de $1.200 millones, pasaría de pagar aproximadamente $16,6 millones a $13,2 millones.

Sector financiero

De acuerdo con la Alcaldía, el proyecto también contempla una modificación gradual de las tarifas del ICA para el sector financiero:

En 2027, la tarifa sería de 20 por mil.

En 2028, sería de 19 por mil.

Desde 2029, se establecería en 18 por mil.

Comercio de vehículos

La propuesta busca tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo:

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Para vehículos eléctricos será de 8 por mil.

Para vehículos híbridos será de 10 por mil.

Para los demás vehículos será de 11 por mil.

Por otro lado, señalan que el comercio de alcohol y tabaco tendría una tarifa de 19 por mil.

Es de destacar que este acuerdo y estos cambios entrarán a vigencia hasta que el alcalde Carlos Fernando Galán sanciones el articulado.