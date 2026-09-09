Transmilenio instaló botones de alerta en tres estaciones de Bogotá: conozca cómo funciona

TransMilenio puso en funcionamiento los botones de Alerta en las estaciones Ricaurte, Héroes y La Castellana, como parte de una estrategia para fortalecer la respuesta ante situaciones de violencia basada en género y otras emergencias dentro del Sistema.

La herramienta permite a los usuarios reportar una situación de emergencia en tiempo real y establecer un vínculo directo con la capacidad institucional de respuesta. Con la puesta en funcionamiento de estos nuevos dispositivos, TransMilenio cuenta actualmente con 14 botones de alerta.

De acuerdo con la entidad, la estrategia registra una efectividad del 98 % en las alertas gestionadas con éxito, mientras que el tiempo promedio de llegada para atender una situación es de seis minutos y 30 segundos, desde la activación del botón hasta la llegada del personal.

Entre 2024 y 2025, más de 25.000 personas se beneficiaron directamente de esta estrategia de seguridad.

¿Por qué fueron priorizadas estas estaciones?

La selección de Ricaurte, Héroes y La Castellana respondió a diferentes criterios, entre ellos el historial de casos de violencia de género, situaciones de seguridad como hurtos, el flujo de pasajeros, las condiciones del entorno urbano y la vulnerabilidad territorial.

Además, se contempla la posibilidad de ampliar esta tecnología a 36 estaciones adicionales, como parte de la expansión de la estrategia.

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Así funciona el Botón de Alerta de TransMilenio

Cuando una persona afectada o un testigo presiona el botón, se activa una ruta de atención que comienza con la recepción de la alerta en el Centro de Control Integrado.

Posteriormente, se verifica la situación y se coordina la respuesta. En el lugar se despliega la dupla territorial y se activa la ruta establecida en el Protocolo TM26, que contempla un primer contacto empático, seguro y confidencial.

Finalmente, se brinda acompañamiento enfocado en género, se reporta el caso y se articula la atención con las entidades distritales correspondientes, de acuerdo con las características de lo ocurrido.

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La respuesta involucra al Centro de Control Integrado, los equipos territoriales, la vigilancia privada, la Policía Nacional y otras entidades competentes.

La empresa hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y pidió hacer un uso responsable de los botones, denunciar las situaciones de violencia y apoyar a quienes requieran ayuda.