Desabastecimiento de agua en Cundinamarca: Lista de los 34 municipios en alerta

En Cundinamarca, 34 de sus 116 municipios presentan algún grado de alerta o seguimiento relacionado con el desabastecimiento hídrico; según las autoridades del departamento las altas temperaturas y la disminución de las lluvias han aumentado la crisis.

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Entre los municipios más críticos se encuentran: San Bernardo, La Palma, Puerto Salgar, Pulí, Silvania, Viotá, La Vega, Nimaima, Vergara, Guaduas, Fúqueme, que presentan una alerta roja, lo que significa que sus fuentes principales que surten los acueductos (ríos o quebradas) han bajado a niveles tan extremos que los sistemas ya no pueden captar el agua suficiente de forma natural, por lo que podrían registrar algún tipo de racionamientos o restricciones.

Pese a las precipitaciones que se han registrado durante las últimas semanas, desde Cundinamarca, aseguran que “no es momento de bajar la guardia, el Fenómeno de El Niño continuará, y las lluvias siguen disminuyendo y por lo tanto debemos seguir con las campañas de prevención”, aseguró Diego Contreras, Subdirector Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres.

ATENCIÓN ESPECIAL A INCENDIOS FORESTALES

Con el Fenómeno de El Niño presente en el territorio y el aumento de las temperaturas, también aumenta la vigilancia y control de incendios forestales. Durante lo corrido del 2026, con corte al 30 de septiembre, se han registrado un total de 920 incendios forestales, con una afectación aproximada de 4.063,5 hectáreas. Los eventos se presentaron en 87 municipios de 13 provincias.

Solo durante septiembre, el departamento reportó 170 incendios forestales en 50 municipios, afectando un total de 1.327 hectáreas.

El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, proteger el recurso hídrico y evitar incendios forestales durante los siguientes meses.