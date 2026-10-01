“Seguiré defendiendo la democracia”: Bruce Mac Master aparece tras su salida de la ANDI

En el Concejo de Bogotá reapareció Bruce Mac Master, quien estuvo liderando la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, durante los últimos doce años, hasta la mañana de este primero de octubre cuando presentó su carta de renuncia.

El economista, quien recibió la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez grado Gran Cruz, por parte de la Concejal Cristina Calderón, aseguró que seguirá trabajando por la democracia del país, pese a su salida de la agremiación.

“Parte de las tareas que nosotros hemos desarrollado en la ANDI, será parte de lo que yo siga haciendo de aquí en adelante, será la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de la capacidad de conversar, la defensa de la separación de poderes”, indicó Mac Master al recibir el reconocimiento.

“A Colombia le iría significativamente mejor si no nos gastáramos tanto tiempo en las polarizaciones y en las discusiones entre nosotros. Si nosotros nos hubiéramos gastado esta cantidad de horas, de meses, durante los últimos años, en lugar de estar discutiendo y peleando y teniendo diferencias, si lo hubiéramos gastado en construir, seguramente tendríamos un país muchísimo mejor”, agradeció además, a su equipo y a los asociados de la ANDI, a quienes dedicó dicho premio.