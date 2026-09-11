Vecinos denuncian bloqueos, ruido y riesgos por obras cerca de la futura Embajada de China en Bogotá

Habitantes de la calle 86A y 87, entre carreras 11A y 13, en Chapinero, hicieron pública una denuncia por las afectaciones que, según aseguran, vienen enfrentando desde hace varios meses por tres obras que avanzan simultáneamente en el sector, entre ellas la construcción de la nueva sede de la Embajada de China.

Los residentes aseguran que han acudido a la Alcaldía Local de Chapinero, la Personería y otras entidades en busca de respuestas, pero sostienen que los inconvenientes continúan.

Bloqueos y rutas escolares, entre las principales quejas

De acuerdo con los habitantes, uno de los principales problemas está relacionado con la llegada de volquetas y tractomulas que se estacionan en las vías para descargar materiales.

Los vecinos aseguran que estos vehículos han llegado a bloquear el paso tanto por la calle como por la carrera, afectando la movilidad del sector y, en particular, el tránsito de rutas escolares.

Uno de los episodios más preocupantes, según la comunidad, ocurrió esta semana, cuando un bus escolar habría quedado bloqueado por vehículos relacionados con las obras. La conductora intentó continuar su recorrido y terminó involucrada en un accidente, tras lo cual los menores tuvieron que bajar del vehículo y realizar un transbordo en plena vía.

Los residentes también cuestionan la ausencia de personal que controle el tráfico alrededor de las construcciones y piden que se establezcan medidas para garantizar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por la zona.

La preocupación también está en las viviendas

A las dificultades de movilidad se suma, según los denunciantes, la preocupación por el estado de algunas viviendas cercanas.

Una de las residentes asegura que el muro ubicado junto a su vivienda presenta deterioro y que la casa tiene grietas. La comunidad sostiene además que el inmueble tendría carácter patrimonial y reclama que las autoridades competentes verifiquen si existe alguna afectación relacionada con las obras.

Los vecinos también cuestionan los horarios en los que se desarrollan algunos trabajos. Sin embargo, al tratarse de tres construcciones diferentes en el mismo sector, la comunidad y las autoridades deberán determinar cuál obra corresponde a cada una de las situaciones denunciadas.

¿Qué dice la Embajada de China?

Ante las denuncias, la Embajada de China aseguró que el ruido señalado por una de las residentes no habría sido producido por su construcción.

La representación diplomática agregó que existe otra obra vecina que, según su versión, trabajaba durante la noche y cuyo ruido también habría afectado a la propia Embajada.

Por su parte, la Alcaldía Local de Chapinero sostiene que sí ha venido haciendo seguimiento a la situación y que desde junio ha participado en mesas de trabajo con la Embajada, la Cancillería, la Secretaría Distrital de Gobierno, Movilidad y otras entidades.