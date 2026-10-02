La explicación de TransMilenio al video de la masiva ‘colatón’ en Madelena

En un video de cámaras de vigilancia de la estación de Madelena sobre la troncal NQS sur a las 11:09 minutos de este primero de octubre, se puede observar como al menos 60 personas aprovechan el descuido del personal de seguridad de Transmilenio y evaden el pago del pasaje subiendo al vagón por las puertas, incluso otros hacen fila sobre la vía esperando a que otras personas al interior les abran la puerta del vagón para poder ingresar.

TransMilenio S.A. rechazó los hechos asegurando que este tipo de acciones afectan la infraestructura del Sistema y ponen en riesgo a la ciudadanía.

“En labores de verificación desde nuestro Centro de Control, se evidenció que este grupo de manifestantes ingresó al Sistema evadiendo el pago del pasaje en la estación de Madelena para, posteriormente, participar en un bloqueo de la prestación del servicio sobre el corredor de la calle 13 con carrera 32 en horas de la mañana.”

Desde el Concejo de Bogotá, su presidente, Humberto Amín, rechazó los hechos: “Según información que recibí, evadieron el pago del pasaje en la estación de Madelena, para llegar a una manifestación en el sector de la Calle 13 con Carrera 32, en las inmediaciones de la Universidad Distrital. No podemos seguir normalizando que se cuelen en el sistema y menos ahora en manada”.

En Bogotá se registran más de 262.000 evasiones diarias de pasaje en el sistema TransMilenio, con un índice de evasión que ronda entre el 13% y el 15,1% de los usuarios; que en promedio estaría generando pérdidas anuales de 295.000 millones de pesos.