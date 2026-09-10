Concejo de Bogotá aprobó en primer debate reforma tributaria: habrá aumento en el ICA y alumbrado

Este miércoles el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán, la cual buscaría aumentar varios impuestos para los capitalinos.

La iniciativa, que fue presentada con el acompañamiento de la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, logró superar su primer debate en el Concejo.

El proyecto fue discutido en la Comisión de Hacienda, donde recibió ocho votos a favor y tres en contra, resultado que permitió su aprobación. Ahora, deberá avanzar en su trámite y se espera que el Concejo convoque a sesiones extraordinarias para llevar la discusión a la plenaria.

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“Queremos una ciudad a la que lleguen inversiones, donde se genere empleo y que se transforme con la tecnología que hoy tenemos disponible”, aseguró Cadena.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero afirmó que la aprobación es una mala noticia para Bogotá.

“Esta reforma asfixiará a los bogotanos con más impuestos y le restará competitividad a nuestra ciudad”, afirmó Forero.

Asimismo, la concejal Diana Diago, una de las principales opositoras de la medida, aseguró a través de sus redes sociales que existen graves denuncias relacionadas con los apoyos a la reforma.

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“Hoy me intentaron silenciar en la sesión en el Concejo de Bogotá, pero jamás me van a callar ante la ciudadanía. Hay graves acusaciones que afirman que aparentemente están repartiendo Alcaldías Locales para comprar apoyos”, detalló Diago.

En caso de que sea aprobada, después tendrá que ser sancionada por el alcalde, para que entre en vigencia.